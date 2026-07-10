Sheinbaum pide al Consejo de Seguridad explicar traslado del ‘Jando’, piloto del ‘Mayo’

Mayogate Imagen inedita distribuida recientemente por el FBI del Mayo Zambada bajando del avión que lo trasladó desde Culiacán al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio de 2024 (FBI)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que será el Consejo de Seguridad el encargado de explicar las condiciones en las que fue trasladado a Estados Unidos Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado como piloto y presunto supervisor de la flota aérea de Los Chapitos. La mandataria precisó que este órgano evaluó las entregas de las personas extraditadas al país vecino.

Previamente, Sheinbaum había señalado que la información sería dada a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, explicó que el Consejo de Seguridad fue la instancia que revisó las condiciones de entrega de cada una de las personas extraditadas, entre ellas Núñez Ojeda.

Quién es Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”

Mauro Alberto Núñez Ojeda fue identificado por las autoridades como supervisor de la flota aérea de Los Chapitos. Su detención ocurrió en Sinaloa durante febrero de 2025.

Posteriormente, en agosto de ese mismo año, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales.

Sheinbaum no ha hablado del caso con Donald Trump

La presidenta también indicó que “en su momento” podría abordar mediante una llamada con el presidente Donald Trump el tema de la detención de Núñez Ojeda y la posible participación del FBI en el operativo.

No obstante, aclaró que hasta ahora ese asunto no ha sido tratado con el mandatario estadounidense, ya que corresponde directamente a la Fiscalía General de la República y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son las autoridades encargadas de las investigaciones relacionadas con el caso.