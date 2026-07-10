Turismo en México registró un crecimiento del 5.3% previo al inicio del Mundial 2026

Turismo en México

México recibió 8 millones 358 mil 437 viajeros internacionales durante mayo de 2026, lo que representó un incremento anual de 5.3%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). No obstante, el gasto total de los visitantes registró una ligera caída de 0.3% en comparación con el mismo mes de 2025.

Del total de viajeros internacionales, 3 millones 921 mil 172 personas (46.9%) ingresaron al país como turistas internacionales, mientras que 4 millones 437 mil 265 (53.1%) lo hicieron como excursionistas internacionales, es decir, visitantes que no pernoctaron en territorio nacional.

Turismo fronterizo impulsó el crecimiento de viajeros internacionales

El INEGI informó que los turistas no fronterizos sumaron un millón 904 mil 975 entradas durante mayo, cifra que representó una disminución anual de 6.6% y el 48.6% del total de turistas internacionales.

En contraste, los turistas fronterizos concentraron el 51.4% de las llegadas, con 2 millones 16 mil 197 ingresos, un crecimiento de 17.8% respecto a mayo de 2025, lo que impulsó el aumento general de visitantes internacionales.

Vacaciones, el principal motivo para viajar a México

Entre los turistas no fronterizos, el principal motivo de viaje fue vacaciones, recreo u ocio, con un millón 226 mil 855 visitantes, equivalentes al 64.4% del total.

La segunda razón más frecuente fue la visita a familiares o amistades, con 505 mil 554 entradas (26.5%), seguida de los viajes por motivos profesionales o de negocios, que sumaron 122 mil 295 visitantes, equivalentes al 6.4%.

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor

La mayoría de los turistas no fronterizos que llegaron a México durante mayo de 2026 provinieron de Estados Unidos, con un millón 249 mil 653 visitantes, lo que representó el 65.6% del total.

Le siguieron los viajeros procedentes de América del Sur e islas del Caribe, con 242 mil 899 llegadas (12.8%), y Canadá, con 156 mil 530 visitantes (8.2%). También se registraron entradas de residentes de América Central, Europa y Asia, aunque en menor proporción.

Gasto turístico cayó ligeramente antes del Mundial 2026

El gasto total realizado por los viajeros internacionales ascendió a 2 mil 610.1 millones de dólares, una disminución anual de 0.3%.

Del total, los turistas internacionales generaron un gasto de 2 mil 335.7 millones de dólares, 0.6% menos que en mayo de 2025, mientras que los excursionistas internacionales aportaron 274.4 millones de dólares, un incremento anual de 2.1%.

Estos resultados corresponden a los primeros cinco meses de 2026, antes del impacto que tendrá la llegada de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las cifras relacionadas con ese evento se darán a conocer una vez que concluyan los procesos de recopilación y análisis estadístico correspondientes.