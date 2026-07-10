El 98% de las playas son aptas en México... pero cinco no son seguras para nadar: estas son las más ‘puercas’

Playas sucias Cofepris advirtió que 5 playas del país no son aptas para nadar. (Carlos Alberto Carbajal)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que 284 playas de México, equivalentes al 98.3% de las evaluadas, son aptas para actividades recreativas durante el periodo vacacional de verano 2026. No obstante, cinco playas fueron clasificadas como no aptas al presentar niveles de contaminación microbiológica superiores a los establecidos por la normativa sanitaria.

El monitoreo sanitario prevacacional se realizó en coordinación con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios estatales (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública (RNLESP), con el objetivo de verificar la calidad del agua de mar en los principales destinos turísticos del país.

Cómo se realizó el monitoreo de la calidad del agua

Entre el 15 de junio y el 1 de julio, las autoridades recolectaron y analizaron 2 mil 279 muestras de agua de mar en 393 puntos de verificación distribuidos en 76 destinos turísticos de las 17 entidades con litoral.

Con base en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se determinó que la mayoría de las playas evaluadas mantienen concentraciones inferiores a 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua (200 NMP/100 mL), límite considerado seguro para actividades recreativas de contacto directo.

Las cinco playas que no son aptas para nadar en verano 2026

El análisis identificó cinco playas que rebasaron los límites permitidos debido a altas concentraciones de bacterias, por lo que Cofepris recomendó evitar actividades de nado y recreación en ellas.

Las playas clasificadas como no aptas son:

⁠Playa de Tijuana, en Tijuana, Baja California. Playa del Cuale, en Puerto Vallarta–Bahía de Banderas, Jalisco. ⁠Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca. Playa José Martí, en Veracruz, Veracruz. Playa Tumbao, en Veracruz, Veracruz.

Autoridades implementan acciones de saneamiento

Cofepris informó que las autoridades sanitarias de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, en coordinación con los gobiernos locales, ya pusieron en marcha acciones de saneamiento y medidas preventivas para reducir los niveles de contaminación en estas zonas.

Además de las labores de limpieza y control, se instalará señalización para informar a residentes y turistas sobre las condiciones del agua mientras se realizan nuevas evaluaciones que permitan determinar cuándo las playas recuperan su condición de aptas para uso recreativo.

Cofepris pide evitar el ingreso al mar en las playas contaminadas

La autoridad sanitaria exhortó a los visitantes a abstenerse de nadar o realizar actividades de contacto directo con el agua en las cinco playas señaladas como no aptas, con el fin de prevenir riesgos a la salud.

Asimismo, recordó que preservar la calidad de las playas requiere la participación conjunta de autoridades, prestadores de servicios turísticos y visitantes, a fin de mantener estos espacios en condiciones seguras durante la temporada vacacional.