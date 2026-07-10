Centro Público de Formación en IA de México recibe reconocimiento internacional WSIS Champion 2026

Reconocimiento internacional WSIS Champion 2026

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), obtuvo el reconocimiento WSIS Champion 2026 en la categoría Desarrollo de Capacidades, uno de los premios que otorgan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a proyectos que utilizan la tecnología para impulsar el desarrollo sostenible.

La distinción fue entregada durante una ceremonia celebrada en Ginebra, Suiza, donde la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, destacó que las iniciativas galardonadas reflejan el objetivo de colocar a las personas en el centro de la transformación digital y aprovechar la innovación para generar beneficios sociales.

En representación de la ATDT, la misión diplomática de México recibió el reconocimiento, que distingue a los proyectos considerados sobresalientes tras un proceso de evaluación técnica y votación internacional de especialistas.

Reconocimiento internacional WSIS Champion 2026

Capacitación gratuita en IA y tecnologías digitales

El programa fue reconocido por ofrecer un modelo de capacitación gratuita y certificación en habilidades digitales de alta especialización, orientado a ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y facilitar el acceso al mercado laboral.

El Centro Público de Formación en IA ofrece cursos intensivos de cinco meses en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube, programación y análisis de datos, dirigidos prioritariamente a personas y familias de bajos recursos.

El objetivo es fortalecer las capacidades tecnológicas de los participantes, mejorar su empleabilidad y contribuir a reducir las brechas de desigualdad mediante el acceso a formación especializada.

Respaldo de instituciones reconocidas

Para el desarrollo del programa colaboraron el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), además de empresas globales del sector tecnológico que brindan tutorías y certificaciones profesionales.

De acuerdo con la ATDT, durante la evaluación internacional se destacó que el modelo mexicano es eficiente, sostenible y replicable, al combinar educación digital de alta especialización, colaboración entre instituciones públicas y empresas tecnológicas, así como un uso responsable de los recursos públicos.

Reconocimiento internacional WSIS Champion 2026

Reconocimiento a la estrategia de innovación tecnológica

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones señaló que el reconocimiento WSIS Champion 2026 respalda la estrategia del Gobierno de México para democratizar el acceso a la formación en tecnologías emergentes, impulsar la innovación y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Los Premios WSIS reconocen anualmente proyectos de gobiernos, organismos internacionales, empresas y organizaciones que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones para promover el desarrollo económico y social.