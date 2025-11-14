Asesinan a Efrén ‘Tali’ Adame, líder sindical e hijo de exalcalde de Ometepec, Guerrero Se encontraba en una cremería junto a su hija cuando habría sido asesinado Se encontraba en una cremería junto a su hija cuando habría sido asesinado. (@noticias_guerrero_hoy)

Diversos medios han reportado el asesinato por un ataque armado de Efrén ‘Tali’ Adame, líder sindical e hijo de exalcalde de Ometepec, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, Afrén Adame habría sido asesinado la tarde de este viernes 14 de noviembre, aproximadamente a las 14:30 horas, cuando se encontraba en un negocio de cremería y salchichonería conviviendo con su hija.

El ataque sucedió en una tienda ubicada en el centro de Marquelia, cerca del zócalo municipal. Según testigos del crimen, señalaron que unos sujetos se acercaron al negocio para comenzar a dispararle al líder sindical reiteradamente.

Asimismo, mencionan que a los minutos de haber sucedido los hechos, familiares de Efrén se habrían acercado a la cremería para recoger el cuerpo y llevarlo a su hogar.

Posteriormente, al lugar de los hechos acudieron la Policía Investigadora Ministerial y resguardaron el área para iniciar con las investigaciones. Además, después las autoridades acudieron al domicilio de los familiares para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

¿Por qué asesinaron a Efrén ‘Tali’ Adame, hijo de exalcalde de Ometepec, Guerrero?

Se desconocen cuáles podrían haber sido las razones del asesinato, o el estado de salud de la hija que lo acompañaba, y hasta el momento ninguna autoridad ha emitido algún comunicado oficial respecto al asesinato de Efrén Adame.

Por lo que solamente queda esperar a que avancen las investigaciones para que se esclarezcan los hechos de su fallecimiento.