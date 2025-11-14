Mueren dos más implicados en el asesinato de Carlos Manzo; había otro menor de edad

Gobernador de Michoacán El mandatario del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer la implicación de dos personas más en el asesinato de Carlos Manzo. (Especial)

El asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, es todavía un rompecabezas sin solución en el que los elementos que lo componen continúan ocultos, cambiando, o en el caso de los implicados, siendo silenciados.

Este mes, la Fiscalía del Estado de Michoacán identificó al autor material del homicidio, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, originario del municipio Paracho.

No obstante, el asesino murió tras disparar al exmandatario, siendo abatido por el equipo de seguridad en el mismo evento de Día de Muertos; tenía 17 años de edad.

Dos implicados más en el asesinato de Carlos Manzo son hallados sin vida

El día de ayer, jueves 13 de noviembre, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó a medios un reporte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en el que se dio a conocer la implicación de dos autores más en el homicidio de Carlos Manzo.

Sin embargo, las dos personas presuntamente implicadas, fueron halladas sin vida el pasado lunes a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, en Capácuaro.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el hallazgo de los rastos de los involucrados sugiere que uno de ellos era menor de edad (tendría 16 años).

Ramírez Bedolla compartió que la Fiscalía confirmó que Ubaldo Vidales, autor material del asesinato del Edil, estaba acompañado por otras dos personas, “y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio”, informó el gobernador.

Con estas dos ejecuciones, suman tres implicados en el asesinato de Carlos Manzo que han sido silenciados.

García Harfuch tiene conocimiento de la información

El gobernador de Michoacán compartió también que el conocimiento de las otras dos personas involucradas es una información que ha sido validada por el secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Declaró que esta información ha sido “compartida y revisada” con el secretario, resaltando que se trata de un hecho fidedigno.

García Harfuch, por su parte, expresó la intención de reforzar la vigilancia y atender las necesidades de la población como propósito de una reunión que el Gabinete de Seguridad tendrá con el Gobernador de Michoacán y actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz.