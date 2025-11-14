¿Sigue la huelga en el Monte de Piedad? Esto se sabe del paro laboral que mantiene cerradas cientos de sucursales

Monte de Piedad Huelga Monte de Piedad

La huelga que estalló el pasado 1 de octubre de 2025 en el Nacional Monte de Piedad permanece vigente, luego de que más de 2 000 trabajadores sindicalizados decidieran suspender labores en protesta por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Desde entonces, alrededor de 300 sucursales en el país han dejado de operar, afectando a miles de usuarios que utilizan este servicio como alternativa financiera.

De acuerdo con el Tribunal Federal Laboral, se establecieron los días 12, 13 y 14 de noviembre como fechas oficiales para llevar a cabo el recuento de votos. Este proceso se realiza en 63 centros de votación, donde los empleados deberán decidir si continúan con la huelga o si la levantan para reanudar actividades ordinarias.

Miles de usuarios afectados

Mientras continúa el paro laboral, los servicios permanecen suspendidos en gran parte del país. Esto ha generado incertidumbre entre los usuarios, especialmente entre quienes tienen alguna prenda empeñada y temen perderla. No obstante, la institución ha reiterado que todos los artículos están resguardados y seguros, y que los almacenes operan con protocolos de vigilancia reforzados.

Aun así, especialistas advierten que los contratos de empeño siguen vigentes, por lo que los intereses y plazos continúan corriendo. Los clientes deben mantenerse atentos a las fechas límite de pago para evitar la pérdida de sus bienes, incluso si la sucursal que les corresponde está cerrada por la huelga.