Autopista Cuernavaca - Acapulco: Esto provocó el cierre de circulación hoy sábado 15 de noviembre de 2025

Este fin de semana de “puente” con motivo de la conmemoración del Día de la Revolución este 20 de noviembre, miles de mexicanos han tomado las maletas con dirección a casas de descanso o la playa sin considerar un cierre en la circulación a la altura del kilómetro 349, dirección Cuernavaca, sobre la Autopista Cuernavaca - Acapulco.

Este cierre, anunciado por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), responde a la volcadura e incendio de un vehículo registrado hace poco más de una hora.

Hasta el momento, los elementos correspondientes ya se encuentran brindando atención en el kilómetro 349, realizando maniobras para el retiro de la unidad siniestrada y, a medida de lo posible, reabrir los carriles de la carretera.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 349, dirección Cuernavaca. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) November 15, 2025

Actualización

De acuerdo con la información oficial de CAPUFE, la Autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 349, dirección Cuernavaca, ha restablecido la circulación con reducción de carriles.