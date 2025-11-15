Mueren cuatro migrantes mexicanos y varios heridos tras volcadura de bote en San Diego

Un trágico accidente marítimo ocurrido en la costa de Imperial Beach, en San Diego, dejó como saldo la muerte de cuatro migrantes, además de cuatro personas heridas y un detenido. Entre los involucrados hay personas que dijeron ser mexicanas, aunque las autoridades aún no confirman cuántos de los fallecidos y heridos son originarios de México. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que todavía continúan las labores de búsqueda para localizar a otros posibles migrantes que pudieron haber quedado en el mar.

El incidente ocurrió durante la medianoche del viernes al sábado, cuando un bote tipo panga volcó muy cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con el reporte oficial, cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a seis personas en la playa. Una de ellas ya había fallecido, mientras que otra fue rescatada después de haber quedado atrapada bajo la embarcación. Los otros cuatro presentaban diversos tipos de lesiones, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

Posteriormente, las autoridades recibieron un segundo aviso. Esta vez se trataba de una persona que había sido vista en el agua, cerca del muelle de Imperial Beach. Las unidades de rescate acudieron rápidamente a la zona y localizaron a tres personas más en el mar. Lamentablemente, los servicios de emergencia declararon que todas ellas habían muerto debido a las condiciones en que fueron encontradas.

La Guardia Costera señaló que el caso continúa bajo investigación, ya que hasta el momento no se conocen las causas exactas de la volcadura del bote. Tampoco se tiene información precisa sobre el número total de migrantes que viajaban en la embarcación, por lo que se mantiene un operativo por aire y mar para localizar a más personas que pudieron haber quedado a la deriva o que lograron salir por su cuenta a otras zonas de la costa.

En un comunicado, el capitán Robert Tucker, comandante del sector San Diego, destacó que este tipo de tragedias refleja los graves peligros que enfrentan los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos por vía marítima en embarcaciones precarias. “Nuestros equipos y agencias socias respondieron inmediatamente, pero este caso demuestra los riesgos severos que hay para los extranjeros que intentan entrar en Estados Unidos por mar en embarcaciones inestables”, explicó el capitán.

Las autoridades confirmaron que varias personas que sobrevivieron señalaron ser mexicanas, aunque aún falta corroborar su identidad así como la de las víctimas mortales. Hasta ahora, no se ha informado si el detenido también declaró nacionalidad mexicana ni cuál sería su participación exacta en el incidente.

Mientras continúan las investigaciones, la Guardia Costera pidió a la población reportar cualquier avistamiento de personas o restos de embarcación que pudiera estar relacionado con este caso. Las autoridades insistieron en que los riesgos del cruce marítimo son extremadamente altos debido a las condiciones del océano, las bajas temperaturas y el uso de botes sin medidas de seguridad adecuadas.

El caso ha generado preocupación entre las agencias fronterizas y organizaciones que siguen de cerca la situación de migrantes en la región, especialmente por el incremento de intentos de cruce por mar en los últimos meses. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las labores de búsqueda y