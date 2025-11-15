“Nos ha ido bien y el año que viene nos va a ir mejor”, asegura Sheinbaum desde Campeche

Claudia Sheinbaum entrega apoyos a mujeres en Campeche

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el municipio de Palizada, en Campeche, para hacer la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar; donde aseguró que gracias a las acciones implementadas durante su gobierno, este año nos ha ido bien, pero el próximo nos va a ir todavía mejor.

Durante el evento, Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con el apoyo directo a la autonomía económica de las mujeres del país, “porque es tiempo de mujeres”.

La presidenta detalló que la Pensión Mujeres Bienestar es para todas aquellas mexicanas mayores de 60 años que son jefas de familia, de las encargadas de cuidar de sus familias y para aquellad trabajan en casa, quienes muchas veces han sostenido hogares sin redes de seguridad o ahorros para la vejez.

Sheinbaum Pardo calificó a las mujeres como heroínas y les recordó que “pueden llegar a ser lo que quieran ser”; precisó que el programa busca darles algo más que dinero: dignidad, autonomía y tranquilidad.

La jefa del Ejecutivo Federal destacó los ideales de la cuarta transformación, uno de los más importantes es servirle al pueblo de México; añadió que el Gobierno de México se mantiene más cerca que nunca del pueblo y se refleja en que, durante 2025, le ha ido bien a todos los mexicanos y mexicanas y les irá mejor en 2026.

“Cuando hay un gobierno que está cerca del pueblo, que nunca se aleja, no hay nada que detenga a nuestra patria, por eso estoy segura que este año nos ha ido bien y que el próximo año nos va a ir todavía mejor”, resaltó.

Recordó que uno de los grandes logros de Andrés Manuel López Obrador es que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza en seis años.

Y celebró que este año se van a destinar 800 mil millones de pesos para los Programas de Bienestar.

Ante las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum también anunció que, en respuesta a las necesidades de la región, el siguiente año comienza la reparación de toda la carretera en Palizada a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con el objetivo de que más personas puedan conocer este municipio.

La presidenta fue acompañada por la gobernadora de la entidad, Layda Sansores, así como otras figuras relevantes, entre ellos la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, y el secretario de Educación, “Mario Delgado”.

En su intervención, la gobernadora Layda Sansores comentó que la presidenta es una mujer que le da un nuevo respiro al país gracias a su visión, calidez, integridad y grandeza, cualidades que se reflejan en programas como la Pensión Mujeres Bienestar que transforman mundos y que demuestran a las mexicanas lo mucho que valen y de lo que son capaces.