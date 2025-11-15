Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 en noviembre 2025: descubre cuándo y quiénes reciben el apoyo

El programa Pensión Bienestar es una iniciativa del gobierno de México para entregar apoyos económicos bimestrales a grupos vulnerables: adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de cierta edad, etc.

En la semana del 17 al 21 de noviembre de 2025, se realiza la dispersión del bimestre noviembre-diciembre para muchos beneficiarios.

Saber exactamente qué día depositan según la letra inicial de tu apellido es clave para estar preparado, ir al cajero o consultar saldo.

Calendario 17-21 de noviembre: ¿qué día toca y qué letras?

Si tu apellido empieza con M, N, Ñ, O, P, Q o R, esta es tu semana:

Lunes 17 sin pagos

Martes 18 para la letra M

Miércoles 19 para las letras N, Ñ y O.

Jueves 20 para las letras P y Q.

Viernes 21 para la letra R.

Ya corre el calendario por letra del primer apellido. Revisa tu día y cobra con Tarjeta del Banco del Bienestar. Más info: https://t.co/3V1P62AuOK. pic.twitter.com/Xuq3coNqT1 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) November 8, 2025

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar esta semana?

Aunque muchos ya lo saben, conviene aclarar:

Los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores .

. El programa Mujeres Bienestar también está incluido.

también está incluido. Asimismo, personas con discapacidad que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad .

. Otros programas complementarios como Madres Trabajadoras o jornaleros de “Sembrando Vida”, también forman parte del calendario general de dispersión.

Importante: el pago corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2025, por lo que es uno de los últimos del año.

¿Cómo verificar que ya te depositaron o qué hacer si no ha caído el pago de la Pensión Bienestar?

Aquí te va el paso a paso para que no te quedes con la duda:

Revisar el saldo desde la app o banco

Puedes entrar a la app del Banco del Bienestar para ver movimientos y saldo. Además, puedes llamar al número 800 900 2000, seleccionar la opción que corresponde, ingresar los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento. De ese modo verificas si ya se hizo el depósito.

Retirar sin tarjeta

Si no tienes aún la tarjeta o la perdiste, puedes acudir al Banco del Bienestar presentando: INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y, en su caso, el número del folio por robo o extravío.

¿El lunes 17 de noviembre no habrá pago para nadie?

Correcto, es día inhábil para efectos del depósito.

¿Cambia el monto de la Pensión Bienestar este bimestre?

Los montos se mantienen conforme al programa, por ejemplo, adultos mayores más de 65 años reciben $6,200 pesos bimestrales.

Esta semana del 17 al 21 de noviembre de 2025 es tu semana clave si tu apellido inicia con M, N, Ñ, O, P, Q o R y eres beneficiario de los programas de Pensión Bienestar u otros apoyos. Verifica tu saldo, lleva tus documentos y quítate la preocupación.