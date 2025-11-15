Trump ve insuficientes las acciones de México en combate al tráfico de drogas

Aseguramientos de droga y captura de narcotraficantes por parte de autiridades en México es algo aún insuficiente para Trump (Archivo)

Combate al narco — “Hemos logrado muchos avances con Venezuela en términos de detener el ingreso masivo de drogas, pero tenemos un problema con México y con Colombia… lo estamos haciendo muy bien”, señaló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al advertir que estos dos últimos países no han hecho lo suficiente en el combate al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El republicano fue entrevistado a bordo del Air Force One el viernes, subrayó que si bien su administración ha logrado avances importantes desde que regresó a la Casa Blanca en enero pasado, persisten “problemas” con México y Colombia en el combate para frenar el tráfico de drogas que siguen llegando a Estados Unidos.

Trump aseguró que el flujo de drogas ha disminuido desde el inicio de su gestión en este segundo mandato, pero criticó el desempeño y las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de México en este rubro.

El magnate neoyorquino no ha cesado en lanzar duras críticas contra la administración de Claudia Sheinbaum y ha acusado en varias ocasiones que los cárteles de la droga controlan varios estados del país y que incluso éstos operan con una supuesta “alianza” con el gobierno mexicano, lo que, sostuvo, representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Las presiones de EU hacia México han derivado en múltiples reuniones bilaterales centradas en seguridad, migración, tráfico de armas y combate a cárteles, lo que también ha provocado la aplicación de aranceles a productos mexicanos que no están incluidos en el T-MEC.

Por otra parte y en el caso de Colombia, Trump no ha dejado de atacar las acciones que realiza el mandatario colombiano Gustavo Petro, al que no ha dejado de acusado desde octubre pasado, de ser promotor del narcotráfico. “Colombia ha convertido este negocio en el más grande del país y Petro no hace nada para detenerlo, pese a los enormes pagos que recibe de Estados Unidos”, escribió el republicano en su momento en su cuenta de la red Truth Social.

