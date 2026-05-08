Abaten a 2 secuestradores en Culiacán que agredieron a personal de la SSPC

Captura Armas largas aseguradas. (SSPC)

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue agredido por criminales mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días pasados.

Las autoridades controlaron la situación. De manera preliminar se reporta una persona detenida, dos agresores fallecidos y el aseguramiento de 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”.

El titular de la SSPC, OMar García Harfuch, comunicó que el despliegue operativo continúa en la zona para garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables. La investigación sigue en curso.