Ebrard concreta en Canadá inversión por 2 mil millones de dólares al ramo farmacéutico en Hidalgo

Se concreta inversión de 2 mil millones de dólares para Hilado en misión comercial en Canadá

Durante la misión comercial que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard con 244 empresarios mexicanos en Canadá, la dependencia anunció una inversión por 2 mil millones de dólares por parte de la empresa Solar International Core Canada en el estado de Hidalgo.

La dependencia resaltó que gracias a esta inversión, se realizará la próxima construcción de una planta de ingredientes farmacéuticos activos en el estado, toda vez que la empresa destinará 70 millones de dólares para la compra de un predio en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán.

En el anuncio estuvieron presentes Marcelo Ebrard y el ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc.

“Cerramos el día con una inversión de 2 mil millones de dólares para Hidalgo. Solo con eso ya valió la pena toda la misión, aunque estamos teniendo muchos más resultados”, dijo el secretario Ebrard.

En el marco de la misión, también se firmaron una serie de cartas de intención, mediante la cuales empresas canadienses se comprometieron a analizar inversiones potenciales en el país:

Entre el gobierno del estado de Chiapas y la empresa INTE Modular, para explorar el desarrollo de una planta de vivienda modular en esa entidad, con una potencial inversión de hasta 360 millones de dólares estadounidenses.

Entre el gobierno del estado de Puebla y la empresa Process Research Ortech Inc., para explorar el desarrollo de una planta de procesamiento de minerales y materiales para baterías en esa entidad con una posible inversión de 380 millones de dólares.

Entre el gobierno del estado de Jalisco y la empresa Sustainable Agave Holdings Ltd., para explorar el desarrollo de una planta de procesamiento de agave destinada a la producción de pulpa, que se concretarse, conllevaría una inversión de 100 millones de dólares.

De igual forma, se firmaron diversos convenios en materia de educación y cine como la realizada en el George Brown Polythecnic, de Toronto, por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Tecnológico Nacional de México con el Colleges and Institutes Canada, organización que representa a las instituciones públicas de educación superior de Canadá.

En Montreal, la Secretaría de Economía y el Festival Internacional de Cine de Morelia acordaron con el International Festival of Films on Art, fomentar el intercambio profesional entre cineastas y productores e instituciones culturales, así como impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos y coproducciones en el ámbito audiovisual.