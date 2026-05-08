Trump insiste: “Los cárteles gobiernan México y nadie más lo hace”

Donald Trump vuelve a arremeter contra México y acusa que el gobierno lo controlas los cárteles (EFE)

Arremete Trump contra México — “Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México y nadie más lo hace… Ese veneno mata cientos de miles de estadounidenses al año. Ya resolvimos el tema por mar y ahora lo vamos a hacer por tierra muy pronto”, destacó este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en un evento en la Casa Blanca reiteró, por tercera vez en una semana, su acusación contra los grupos del crimen organizado y la vulnerabilidad de las autoridades.

En el marco por la conmemoración por el Día de las Madres, el republicano, quien no aportó prueba alguna de su acusación, arremetió contra México y señaló que el gobierno está bajo control de los cárteles.

Trump endureció su discurso sobre el combate al narcotráfico al resaltar que la mayoría de las drogas ingresan a EU a través del territorio mexicano. “Vienen a través de México en su mayor parte”, apuntó.

Aprovechó para expresar parte de la culpa de la infiltración del narco hacia EU desde México contra el expresidente Joe Biden, por la permisividad que cedió por años en la frontera sur “para permitir la llegada de criminales” a Estados Unidos.

“Yo no les digo fronteras abiertas, les digo fronteras estúpidas. Gente estúpida las puso ahí”, indicó el republicano .

En la misma línea, Trump reiteró que su administración redujo el tráfico de drogas por vía marítima en 97 por ciento e insistió en que las sustancias ilícitas que envenenan a los estadounidenses siguen llegando por tierra a través de México y eso debe parar.

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