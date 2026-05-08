Grupo Xcaret rechaza declaraciones de Isabel Díaz Ayuso

Grupo Xcaret

Grupo Xcaret negó haber recibido amenazas o presiones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o de funcionarios del Gobierno de México en torno a la realización de los Premios Platino Xcaret, luego del comunicado emitido este 8 de mayo por la Comunidad de Madrid.

A través de un posicionamiento oficial publicado en su sitio corporativo, la empresa aseguró que son “falsas” las versiones sobre supuestas instrucciones o amenazas relacionadas con la organización del evento cinematográfico celebrado en la Riviera Maya.

En el comunicado, la compañía destacó que los Premios Platino Xcaret representan una plataforma dedicada a reconocer “lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural” de la comunidad iberoamericana, además de promover la convivencia entre los 23 países participantes. También recordó que el certamen cuenta con 13 años de trayectoria dentro de la industria audiovisual de habla hispana y portuguesa.

Grupo Xcaret informó además que, previo a la celebración de la cuarta edición de los premios en la Riviera Maya, solicitaron a los organizadores retirar la invitación a una representante de la Comunidad de Madrid debido a declaraciones y actividades políticas realizadas en México durante los últimos meses. Según la empresa, la decisión buscó evitar que el evento fuera utilizado como “plataforma política” y mantener el enfoque cultural y artístico de la ceremonia.

El posicionamiento fue difundido luego de que surgieran señalamientos públicos relacionados con la organización del evento y presuntas tensiones diplomáticas entre actores políticos de México y España.