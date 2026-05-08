Profeco lanza guía para consentir a mamá este 10 de mayo; pases desde 590 pesos en hoteles y clubes de playa

Regalar una experiencia para desconectarse y descansar se convirtió en una de las recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) rumbo al 10 de mayo.
A través de la edición de mayo de la Revista del Consumidor, el organismo presentó una recopilación de precios de pases por un día en hoteles, resorts y clubes de playa de distintas entidades del país.
La dependencia explicó que estos servicios permiten acceder a instalaciones y amenidades sin necesidad de hospedarse, una alternativa pensada para quienes quieren celebrar a mamá con una experiencia de relajación cerca de casa o incluso durante una escapada rápida.
¿Qué incluyen los pases de un día para el 10 de mayo?
La sección “Brújula de compra” de la Revista del Consumidor detalló que los paquetes fueron consultados entre el 17 y el 19 de marzo de 2026 y corresponden a servicios para una persona adulta, sin habitación diurna ni acceso para menores de edad.
Entre las opciones recopiladas por Profeco aparecen hoteles con acceso a alberca, spa, sauna, terrazas, playa, bebidas y créditos para alimentos.
En Ciudad de México, el Hotel Carlota ofrece un pase de mil 200 pesos con acceso a alberca, snack, coctel y dos cervezas.
Mientras que en Querétaro, Aloft Querétaro tiene uno de los costos más bajos, con una tarifa de 590 pesos que incluye alberca, gimnasio y crédito para alimentos y bebidas no alcohólicas.
En Puebla, La Casona de los Sapos ofrece acceso por 850 pesos con uso de alberca, gimnasio y sauna, además de crédito para consumo.
En Yucatán, Hacienda Susulá tiene paquetes desde 690 pesos con alberca y alimentos.
Resorts y clubes de playa también entran en la lista de pases para el 10 de mayo
La recopilación de Profeco también incluye destinos turísticos y hoteles con acceso a playa. Uno de ellos es Faranda Hotel Dos Playas, en Cancún, Quintana Roo, donde el pase cuesta 850 pesos e incluye camastros, bebidas nacionales ilimitadas, snacks y comida tipo bufet.
Además, el establecimiento ofrece un paquete “Fun Day” de mil 200 pesos con acceso extendido hasta la noche y servicio de cena.
En Jalisco, Casa Habita, en Guadalajara, ofrece un day pass de mil 500 pesos con acceso a alberca, sauna, vapor y crédito para consumo en bar.
Por otro lado, El Santuario, en Valle de Bravo, Estado de México, también aparece entre las opciones más elevadas con un costo de 1,500 pesos que incluye instalaciones y crédito para alimentos y bebidas.
Profeco recomienda comparar precios y revisar reseñas
La Procuraduría recomendó revisar con anticipación qué incluye cada pase, comparar costos y consultar opiniones de otros usuarios antes de reservar.
También sugirió verificar horarios, disponibilidad y pedir comprobantes de pago para evitar problemas al momento de acudir al establecimiento.
La información completa puede consultarse en la edición de mayo de la Revista del Consumidor publicada por Profeco.