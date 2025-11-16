Condena PAN respuesta violenta del Estado contra jóvenes en la marcha; confirmó miedo del gobierno, dice

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, cuestiona las agresiones que se registraron en la denominada marcha de la generación Z de este sábado en la ciudad de México.

La dirigencia nacional del PAN condenó enérgicamente lo que consideró una respuesta violenta del Estado contra los jóvenes de la generación Z que se manifestaron en la Ciudad de México y distintas capitales del país y llamó a convertir la indignación en acción social y política.

“Que lo que despertó ayer sea el inicio de un movimiento que cambie la historia. Los jóvenes no solo son el futuro: ya son la voz que está moviendo al país”, aseveró el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera

“México merece un gobierno que dialogue, no que reprima”, afirmó.

La represión –agregó--confirma el miedo del oficialismo ante una generación que ya despertó.

“La violencia ejercida contra manifestantes pacíficos revela el verdadero rostro del régimen. En lugar de escucharlos, el gobierno respondió con violencia y gas. Eso no es conducción democrática, es autoritarismo”, recalcó

Como resultado de la marcha de la Generación Z se registró un saldo de 40 personas detenidas tras las agresiones cometidas en el Zócalo capitalino, 20 civiles y 100 policías lesionados, según el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

Los panistas afirmaron que los jóvenes salieron a las calles cansados de la inseguridad, del autoritarismo y de un gobierno que ha normalizado la violencia y obtuvieron represión como respuesta.

“Marcharon para decir basta. Y la respuesta del Estado fue reprimirlos. Eso habla de un gobierno que teme a su propia juventud”, dijo.

Romero explicó que lo que se observó en las calles este sábado “es esperanza pura” donde miles de jóvenes ya no aceptan vivir con miedo ni bajo un gobierno que les miente todos los días.

“ Esa generación no se va a dejar callar, está lista para defender a México”, expresó.

El dirigente panista aseveró que la juventud exige vivir en un México sin miedo, sin persecución, sin censura por cual refrendó el compromiso del PAN para estar con ellos.