“Llenaremos plazas y Zócalo cada que sea necesario”: Frente Cívico; repudia represión en marcha de la GZ

Contingentes de granaderos repliegan la marcha de la generación Z (CESAR DORADO )

El Frente Cívico Nacional, integrante de la Marea Rosa, condenó lo que llamó “ brutal represión del gobierno de Claudia Sheinbaum” contra la movilización ciudadana convocada por la llamada Generación Z y que movilizó a miles de personas, la cual fue encabezada por Raquel Ceja, abuela de Carlos Manzo, el alcalde asesinado de Uruapan y por Carlos Bautista, diputado michoacano del “Movimiento del Sombrero”.

“ Que lo sepan de una vez, que lo sepan siempre les vamos a llenar las calles, las plazas y el zócalo cada vez que sea necesario. México va a defender su democracia y sus libertades”, advirtieron

La organización ciudadana expresó su sorpresa por el “apresurado” pronunciamiento de los 24 gobernadores y gobernadoras afines al régimen donde rechazaron la violencia desatada al final de la movilización de la Generación Z pero nunca emitieron comunicado alguno para condenar el asesinato de Carlos Manzo, que fue uno de los motivos más relevantes por los cuales la gente salió a las calles ese sábado en todo el país.

Asimismo repudiaron el l intento del régimen autoritario de tratar de descalificar, minimizar y finalmente reprimir una protesta ciudadana legítima estigmatizando a sus asistentes, poniendo como argumento la edad de quienes se manifestaron, burlándose a través de sus voceros oficiosos de la abuela de Carlos Manzo y desatando una campaña brutal en redes sociales contra algunas personas para tratar de desprestigiar a la movilización.

“¿A qué le tienen tanto miedo, por qué utilizar de manera tan violenta a la fuerza pública en contra de ciudadanos, por qué tanta aversión a una movilización ciudadana pacífica?”, fustigó

El FCN advirtió que la ciudadanía en México saldrá a manifestarnos cada vez que haya que defender a nuestra patria de los abusos de sus gobernantes, en contra de la evidente colusión de este régimen con el crimen organizado, de la violencia que eso provoca, de la corrupción, de la impunidad y de que quieran destruir los últimos cauces democráticos que aun tenemos

“Lo que realmente les preocupa es que la ciudadanía ya decidió ponerle un alto a sus abusos, a la corrupción, a impunidad, que ya les perdió el miedo y que ni con vallas, ni con insultos, ni descalificaciones ni con actos de represión pueden detenernos”, aseveró.