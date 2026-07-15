Presidenta de la Cámara de Diputados pide no minimizar acusaciones de la DEA; no encubrir a nadie, exige

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán pidió al gobierno federal no minimizar las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, y en cambio realizar investigaciones firmes sobre vínculos entre narcos y políticos mexicanos.

“México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales”, señaló

López Rabadán dijo que afirmar que existe una “conexión mortal” entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano, y que ambos “son la misma cosa”, como lo señaló el funcionario estadounidense, es una acusación “de enorme gravedad” que no puede aceptarse sin pruebas, pero que tampoco debe ser minimizada.

“Obliga a las instituciones mexicanas a actuar con responsabilidad y a demostrar con investigaciones firmes cuando haya señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y personas que ejercen el poder público en nuestro país”, insistió.

López Rabadán hizo énfasis en que hoy existen dos casos que exigen especial atención, como son Baja California y Sinaloa, y dijo que, si bien no se puede afirmar sin una sentencia o pruebas suficientes que las personas señaladas sean cómplices de organizaciones criminales, tampoco se debe descartar esa posibilidad únicamente mediante declaraciones políticas.

“Si las investigaciones acreditan que algún funcionario, de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad, tiene vínculos, brinda protección o hace uso de recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada con todo el peso de la ley”, expuso.

La presidenta de la Cámara de Diputados, recalcó que “no puede haber encubrimiento, protección política ni cálculos partidistas”.

Recordó que las afirmaciones del director de la DEA se producen en un contexto de acusaciones judiciales, señalamientos públicos, testimonios, decisiones administrativas y conversaciones divulgadas que deben ser esclarecidos, sin prejuzgar, pero también sin evasiones

“Corresponde a las instituciones mexicanas responder con hechos. Se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia”, indicó.

Por ello, insistió en que la respuesta de México no puede limitarse a rechazar las declaraciones del director de la DEA ni a atribuirlas únicamente a motivaciones políticas.