Aerolíneas de EU recuperan slots en el AICM

Aeropuerto Benito Juárez — Quince días después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocara 13 rutas de aerolíneas mexicanas para volar al vecino país, entre ellas 11 que saldrían desde el AIFA, por violar el acuerdo bilateral de transporte aéreo, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum informó que empresas aéreas mexicanas acordaron ceder espacios para el regreso de las aerolíneas estadounidenses al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

La decisión del Gobierno Federal deriva tras las presiones del gobierno de Donald Trump, qua amagó con sanciones por la distribución de vuelos que no le fue consultado a las aerolíneas estadounidenses y se les obligó a trasladar sus operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por un decreto firmado por Andrés Manuel López Obrador y publicado en febrero de 2023, bajo el argumento de saturación de vuelos.

La mandataria federal apuntó desde hace semanas, México aplicó una redistribución de “slots” mediante la cual las aerolíneas mexicanas aceptaron ceder espacios a empresas estadounidenses “dentro de un marco de competitividad”.

En la misma línea, Sheinbaum refirió que en 2026 entrará en operación un nuevo sistema digital de gestión para mejorar la transparencia y la asignación equitativa. “De tal manera que pueda haber suficiente competencia y distribución en todas las aerolíneas y que son parte de los acuerdos firmados con Estados Unidos y con otras aerolíneas de otras partes del mundo”, dijo.

Sobre el número de “slots” que serán devueltos a las aerolíneas de EU, señaló que que corresponde al AICM y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informar sobre este dato. “Es un arreglo interno en el que estuvieron de acuerdo también las aerolíneas mexicanas para garantizar la competencia”, afirmó. Respecto al AIFA, en el Estado de México, Sheinbaum dijo que aerolíneas de carga están satisfechas con sus operaciones en el lugar.

ANTECEDENTE

El pasado 29 de octubre el Departamento de Transporte de EU emitió una orden de revocar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, donde el argumento central es que la Federación violó los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

Ante la presión desde Washington, este lunes la Jefa del Ejecutivo federal señaló que representantes de su administración se reunieron con autoridades del Departamento de Transporte de EU donde se acordó la importancia y regreso de las aerolíneas de EU al AICM, como estrategia para equilibrar la carga aérea en la región metropolitana e integrar también al AIFA a estas acciones.

“La Ciudad de México tiene dos aeropuertos en la zona metropolitana, y lo que nosotros queremos es que los dos aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema”, apuntó la mandataria mexicana al explicar el regreso de aerolíneas de EU al aeropuerto Benito Juárez.

Sheinbaum dijo que no se trata de “ganar” operaciones para uno u otro, sino que las autoridades del vecino país reconozcan la necesidad de impulsar las operaciones en ambos aeropuertos. “No es un asunto de si es el AIFA contra el Benito Juárez (AICM) (...) sino el hecho de que es muy importante que ellos reconozcan la importancia de impulsar los dos aeropuertos, también con sus líneas aéreas estadounidenses”.

