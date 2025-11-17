¿Dónde están ‘Los Chapitos’?: Revelan foto exclusiva de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señalados como líderes de la facción conocida como Los Chapitos Especial

La publicación de una fotografía atribuida a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar coincide con el reforzamiento de medidas estadounidenses contra la cúpula del cártel: el Departamento del Tesoro y otras agencias han impuesto sanciones y el programa de recompensas del gobierno ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de cada uno de los hermanos.

Las designaciones forman parte de una ofensiva más amplia para interrumpir redes de tráfico de fentanilo y lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.

La fotografía ha generado reacciones en redes sociales, dado que se trata de un retrato hasta ahora desconocido que podría dar una pista sobre el paradero de los hijos de ‘El Chapo’. Dicha imagen fue publicada por un usuario en X llamado @crux1469.

La ubicación del retrato no se especifica públicamente; sin embargo, muestra un interior con mobiliario moderno, probablemente una residencia privada, pero sin marcadores geográficos como puntos de referencia o metadatos que indiquen dónde se tomó pues, evidentemente, se estaría protegiendo la seguridad de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

Supuesta fotografía de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar Foto vía X

Quiénes son Iván Archivaldo y Jesús Alfredo

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, nacido en la década de 1980, y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, son hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y forman, junto a otros parientes, el núcleo que se conoce públicamente como Los Chapitos.

A lo largo de los últimos años han sido señalados por autoridades estadounidenses y mexicanas como figuras clave en la producción y el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, hacia Estados Unidos. Ambos aparecen en listados de fugitivos y en sanciones financieras internacionales por su supuesta participación en redes de narcotráfico y lavado de activos.

Estados Unidos ha presentado desde hace años diversas acusaciones formales contra miembros de la familia Guzmán Salazar y otros líderes del Sinaloa. Las imputaciones incluyen conspiración para distribuir e importar sustancias controladas y cargos relacionados con empresas criminales que canalizan fentanilo, metanfetaminas y otras drogas hacia territorio estadounidense.

En junio de 2025 se anunciaron sanciones y se hizo público el ofrecimiento de recompensas por hasta 10 millones de dólares por cada hermano. Estas medidas se complementan con investigaciones y procesos contra otros cabecillas de la organización.