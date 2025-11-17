Guerra entre Chapitos y Mayos apunta a influencers y tiktokeros: estos han sido los abatidos

Influencers asesinados Creadores de contenido a quienes ha alcanzado la contienda violenta entre Los Mayos y Los Chapitos. (Especial)

La violencia en Sinaloa ha traspasado el suelo, extendiéndose también al terreno de las redes sociales y sumando, con la noche de ayer —16 de noviembre de 2025—, otro creador de contenido asesinado.

Gerardo ‘N’, conocido en sus cuentas como ‘El Jerry’, fue baleado en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa.

A pesar de que los paramédicos llegaron a la escena del atentado, el influencer y su acompañante, identificado como Gustavo ‘N’, ya habían perdido la vida tras la ráfaga de balazos.

De acuerdo con los medios locales, la agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas del domingo 16 de noviembre.

El Jerry y su vínculo con “Los Mayos”

Gerardo ‘N’ tenía alta presencia digital, principalmente en las aplicaciones sociales Instagram y TikTok; en la primera, contaba con más de 7 mil seguidores, mientras mientras que la segunda red social alcanzaba los 11 mil seguidores.

Los contenidos de ambas cuentas giraban, mayormente, a escenas de la vida cotidiana: su círculo de amistades, el consumo de bebidas y la exhibición de automóviles de alta gama, así como relojes costosos y ropa o accesorios de marca.

Sin embargo, El Jerry contaba con una cuenta alterna en redes sociales, en la cual exhibía videos e imágenes portando armas largas y chalecos tácticos; estos últimos mostraban distintivos vinculados a Ismael Zambada Sicairos.

Actualmente, Zambada Sicairos, alias el “Mayito Flaco”, se encuentra en guerra contra Los Chapitos.

A pesar de que las autoridades no han dado a conocer un vínculo directo entre el influencer asesinado y “La Mayiza”, el caso de Gerardo ‘N’ no es el primero en la lista de creadores de contenido asesinados, ya que su nombre suma nueve en total durante los últimos seis meses.

¿Cuáles son los otros influencers y tiktokeros asesinados?

La violencia entre los grupos criminales de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos, ha incrementado desde septiembre del año 2024, apuntando también a figuras de redes sociales y de la industria musical a inicios del año 2025, cuando una avioneta lanzó volantes en Culiacán que acusaban a algunas figuras de colaborar con las organizaciones criminales.

El cantante Peso Pluma fue uno de los señalados, así como influencers que posteriormente fueron asesinados.

La lista, hasta ahora, de homicidios de creadores de contenido es la siguiente: