Guerra entre Chapitos y Mayos apunta a influencers y tiktokeros: estos han sido los abatidos

La violencia en Sinaloa ha traspasado el suelo, extendiéndose también al terreno de las redes sociales y sumando, con la noche de ayer —16 de noviembre de 2025—, otro creador de contenido asesinado.
Gerardo ‘N’, conocido en sus cuentas como ‘El Jerry’, fue baleado en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa.
A pesar de que los paramédicos llegaron a la escena del atentado, el influencer y su acompañante, identificado como Gustavo ‘N’, ya habían perdido la vida tras la ráfaga de balazos.
De acuerdo con los medios locales, la agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas del domingo 16 de noviembre.
El Jerry y su vínculo con “Los Mayos”
Gerardo ‘N’ tenía alta presencia digital, principalmente en las aplicaciones sociales Instagram y TikTok; en la primera, contaba con más de 7 mil seguidores, mientras mientras que la segunda red social alcanzaba los 11 mil seguidores.
Los contenidos de ambas cuentas giraban, mayormente, a escenas de la vida cotidiana: su círculo de amistades, el consumo de bebidas y la exhibición de automóviles de alta gama, así como relojes costosos y ropa o accesorios de marca.
Sin embargo, El Jerry contaba con una cuenta alterna en redes sociales, en la cual exhibía videos e imágenes portando armas largas y chalecos tácticos; estos últimos mostraban distintivos vinculados a Ismael Zambada Sicairos.
Actualmente, Zambada Sicairos, alias el “Mayito Flaco”, se encuentra en guerra contra Los Chapitos.
A pesar de que las autoridades no han dado a conocer un vínculo directo entre el influencer asesinado y “La Mayiza”, el caso de Gerardo ‘N’ no es el primero en la lista de creadores de contenido asesinados, ya que su nombre suma nueve en total durante los últimos seis meses.
¿Cuáles son los otros influencers y tiktokeros asesinados?
La violencia entre los grupos criminales de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos, ha incrementado desde septiembre del año 2024, apuntando también a figuras de redes sociales y de la industria musical a inicios del año 2025, cuando una avioneta lanzó volantes en Culiacán que acusaban a algunas figuras de colaborar con las organizaciones criminales.
El cantante Peso Pluma fue uno de los señalados, así como influencers que posteriormente fueron asesinados.
La lista, hasta ahora, de homicidios de creadores de contenido es la siguiente:
- José Carlos ‘N’, conocido en redes sociales como ‘El Chilango’, perdió la vida el 19 de octubre de 2024 tras ser baleado por dos individuos en una motocicleta. En su contenido de TikTok, hacía referencias a la facción criminal Los Chapitos.
- Jesús Miguel Vivanco García, alias ‘El Jasper’ fue hallado muerto el 23 de noviembre de 2024 en un camino de terracería en Culiacán, Sinaloa; presentaba señales de tortura y 70 impactos de bala. Fue señalado por presunta colaboración con Los Chapitos.
- Leobardo Aispuro, mayormente conocido como ‘Gordo Perucci’. El creador de contenido en YouTube y TikTok, fue asesinado el 9 de diciembre de 2024. Vendía gorras ‘beliconas’, cuyo uno de los diseños destacable era el rostro de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
- Justin Paul, alias ‘El Pinky’. Influencer asesinado el 10 de enero de 2025, localizado en la carretera La Costerita, al sur de Culiacán, atado de pies y manos, y con el ‘tiro de gracia’. Presuntamente vinculado a Los Chapitos.
- Adal Peña, influencer de contenido fitness también conocido como ‘El Tata’, fue asesinado a balazos la mañana del 23 de enero de 2025, al norte de Culiacán. Hubo presunta relación familiar del influencer con Jesús Peña González, alias “El 20″, actual líder de Los Ántrax, brazo armado de Ismael “El Mayo” Zambada.
- Victor Manuel ‘N’, conocido como ‘El Brasileño’. Fue secuestrado y posteriormente asesinado a balazos; su cuerpo fue localizado el 26 de marzo de 2025 al sur-oriente de Culiacán. No fue vinculado a ningún grupo criminal, pero era considerado un activista en las redes sociales debido a que denunciaba injusticias y promovía su taller de motocicletas.
- Gail Castro, hermano de Markitos Toys, fue asesinado el 28 de marzo con más de quince disparos por arma de fuego en el municipio Ensenada, Baja California. Castro fue uno de los influencers señalados en los volantes de figuras vinculadas a grupos criminales.
- Camilo Ochoa, alias ‘El Alucín’, influencer señalado en la lista negra de La Mayiza. Murió el 16 de agosto de 2025, baleado en el baño de un inmueble en Temixco, Morelos. Cinco meses antes de su homicidio, fue vinculado a una presunta red de lavado de dinero para Los Chapitos.