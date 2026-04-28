Piden senadores de Morena replicar en el país modelo oaxaqueño de atención al autismo

El senador Antonino Morales alista un exhorto para que este modelo se replique en todo el país

El senador Antonino Morales Toledo alista un exhorto al l Senado de la República para que los gobiernos de las 30 entidades federativas y la Ciudad de México conozcan y adopten el modelo integral de atención a las personas que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA) que ha implementado el DIF Oaxaca.

El legislador por Oaxaca aseguró que esto no se trata de una ocurrencia y explicó que este modelo merece replicarse en cada rincón del país.

“No es una ocurrencia, es convicción; no es un privilegio, es un derecho”, aseveró

El exhorto que se impulsará desde el Senado busca que este modelo de atención se convierta en una referencia nacional.

Con una inversión superior a mil 310 millones de pesos, el Sistema Nacional DIF y el DIF Oaxaca, formalizaron un convenio con 539 municipios para fortalecer los programas de atención alimentaria y desarrollo comunitario.

Esta acción garantiza el bienestar de niñas, niños, personas con discapacidad, personas mayores y familias en situación prioritaria.

En materia de atención al TEA, se amplió el Centro Nyela To Bidao con recursos superiores a 13.9 millones de pesos. La obra incluyó nueve aulas nuevas y una cámara sensorial, lo que permitió duplicar la capacidad de atención: de 419 a más de 800 niñas y niños.

Este espacio opera como una comunidad de acompañamiento, basada en la comprensión, la cercanía y el respeto. Adicionalmente, se anunció la creación de 11 nuevos centros en distintas regiones del estado para acercar estos servicios especializados a más familias.

El senador Morales Toledo destacó la el compromiso de la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, , cuyo trabajo ha convertido a la institución en el corazón del gobierno de la Primavera Oaxaqueña.

“El bienestar compartido, la justicia social y la Cuarta Transformación se consolidan cuando las políticas públicas nacen del territorio y se ponen al servicio de quienes más lo necesitan”, aseveró