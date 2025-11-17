La Academia Mexicana de Derecho Internacional otorga Honoris Causa a Roberto Velasco Álvarez

Roberto Velasco Álvarez recibe de la Academia Mexicana de Derecho Internacional

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, fue recibido como miembro Honoris Causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

El subsecretario recibió el nombramiento académico por haber participado en acciones de alto impacto para el país, como sus negociaciones bilaterales y trilaterales en temas como seguridad, economía y movilidad humana.

Velasco Álvarez agradeció la distinción por su tesis titulada “Soberanía e integración económica: actualidad de la relación bilateral entre México y EE. UU.”.

“Asumo con gratitud las muestras de generosidad brindadas, consciente siempre de que el más alto orgullo y responsabilidad es servir a México”, expresó.

En la ceremonia de reconocimiento, estuvo presente el canciller Juan Ramón de la Fuente.