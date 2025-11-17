Pensión Bienestar noviembre 2025: ¿Cuándo se reanudan los depósitos y quiénes lo recibirán?

Pensión Bienestar Debido al día feriado oficial, el pago no se realizará este lunes 17 de noviembre de 2025. (Especial)

El apoyo Bienestar es entregado de forma escalonada de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, de esta manera, evitan la saturación de sucursales.

Sin embargo, el calendario de pagos que debió continuar este lunes 17 de noviembre de 2025, tuvo una breve pausa debido a que la fecha es un día feriado oficial en México.

¿Cuándo depositarán la Pensión Bienestar?

Los Pagos Bienestar inician el primer día hábil del mes, de forma bimestral, y se deposita únicamente en los días hábiles existentes en el bimestre a cubrir.

Por lo tanto, en el bimestre noviembre-diciembre, tuvo inicio el día lunes 3 de noviembre y siguió el orden escalonado de acuerdo a la primera letra del apellido paterno.

Dado que sólo se deposita en días hábiles, el pago no será realizado este lunes 17 de noviembre, pues es un día feriado oficial; aun así, no desesperes, ya que los depósitos se reanudarán el día martes 18 de noviembre.

Esta reanudación de pagos del bimestre noviembre-diciembre comprende los siguientes apoyos económicos:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión Adulto Mayor.

Pensión Discapacidad.

Madres Trabajadoras.

Sembrando Vida.

¿En qué letra del calendario Bienestar va el pago de esta semana?

De acuerdo con el calendario del Programa Bienestar, el último pago realizado del bimestre noviembre-diciembre fue el día viernes 14 de noviembre, depositado a la primera mitad de la letra M.

El día martes 18 de noviembre, los depósitos continuarán para la mitad restante de la letra M, mientras que los siguientes pagos se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Letras N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre.

miércoles 19 de noviembre. Letras P, Q: jueves 20 de noviembre.

jueves 20 de noviembre. Letra R: viernes 21 de noviembre y lunes 24 de noviembre.

viernes 21 de noviembre y lunes 24 de noviembre. Letra S: martes 25 de noviembre.

martes 25 de noviembre. Letras T, U, V: miércoles 26 de noviembre.

miércoles 26 de noviembre. Letras W, X, Y, Z: jueves 27 de noviembre.

El monto bimestral es de 6,200 pesos, el cual se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar.