Pensión Mujeres Bienestar noviembre 2025: calendario completo de pago

Pensión Mujeres Bienestar | noviembre 2025 Conoce el calendario de depósito del mes de noviembre para mujeres registradas durante agosto y octubre al programa.

A pesar del día de asueto oficial de este lunes 17 de noviembre, la conferencia presidencial matutina se realizó para informar acerca de los programas sociales. Para este mes, también continuará el apoyo de Mujeres Bienestar de quienes se hayan registrado más recientemente y apenas hayan tenido recibido su tarjeta. Esto es lo que tienes que saber.

Calendario de pago Pensión Mujeres Bienestar noviembre 2025

Calendario de depósito | Pensión mujeres Bienestar noviembre 2025 Así será el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar esta semana a partir del martes 18 de noviembre y por orden alfabético hasta el viernes 21 de noviembre.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que las mujeres beneficiarias que realizaron su registro durante el mes de agosto y octubre y que ya cuentan con su tarjeta, estarán recibiendo a partir de este mes de noviembre su apoyo. Al igual que el resto de programas sociales, se depositará de acuerdo a un calendado por orden alfabético.

Será a partir de este martes 18 de noviembre y hasta el viernes 21 que se realicen los depósitos respectivos.

¿Cuánto será el depósito de la pensión Mujeres Bienestar en noviembre 2025?

Desde este año, este apoyo social otorga 3 mil pesos depositados de forma bimestral a mujeres de entre 60 y 64 años. De esta forma, el gobierno busca apoyar a este sector de la población en situación económica vulnerable.

Pensión Mujeres Bienestar El Gobierno anunció que ya son casi 3 millones de mujeres beneficiarias por este programa.

Con las personas inscritas más recientemente, se sumaron 1,9 millones de mujeres beneficiarias de este programa, logrando así un total de 2.9 millones a este programa social.