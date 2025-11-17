Tribunal de Disciplina Judicial llama a abogados a sugerir alternativas de solución de conflicto

En la 52 Convención Anual de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE) 2025, la magistrada presidenta dl Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, llamó a los litigantes a sugerir alternativas para dirimir controversias

A más de dos meses de que los juzgadores que asumieron el cargo tras el voto en las urnas, en junio pasado, Maya García también advirtió que este órgano jurisdiccional administrativo tiene la obligación de ser garante de la impartición de la justicia y las facultades para investigar y sancionar a jueces que no se ciñan a ley en sus sentencias.

“Las asociaciones de abogados puede tienen las puertas abiertas del TDJ y acercarse para presentar sugerencias que contribuyan a mejorar la calidad del servicio que se ofrece en los juzgados, que fomenten los medios alternativos de solución de controversias, y con ello, se logre abatir el rezago en la atención de asuntos”, explicó la funcionaria.

Junto al magistrado León H Tovar, la magistrada presidenta pidió a la ciudadanía en general y a los abogados presentes en la convención de la ANADE tener confianza en el TDJ, porque sus integrantes, dijo, tienen la mejor de las intenciones y trabajan con ahínco para conformar un nuevo y mejor Poder Judicial y, “sobre todo, porque vamos a velar por la independencia de los jueces”.

Explicó que entre las funciones principales del TDJ se encuentran el ser garante de la conducta correcta de todos los juzgadores del país en la impartición de justicia y también en la interacción que tienen, tanto con el personal a su cargo, como con los justiciables; realizar la evaluación de la carrera judicial de todas las personas juzgadoras del país, y dirimir las controversias que se susciten entre el Poder Judicial y sus trabajadores.

Rufino H León Tovar afirmó que el TDJ es un Tribunal de estricta legalidad, que “no obedece a intereses de nadie, ni de partidos, ni de poderes, ni de grupos políticos”, en el cual sus integrantes están plenamente convencidos de que por encima de la ley, nada”.