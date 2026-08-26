Ecuador aprehende a dos mexicanos por vínculos con el CJNG; trabajaban con ‘Los Lobos’

Las autoridades ecuatorianas señalaron que son parte de una red que vuela droga directo hacia Norteamérica

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó de la captura de dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las detenciones afloraron en el marco de dos operativos realizados durante la madrugada en los que se halló droga y más de un millón de dólares en efectivo.

El funcionario señaló que se ejecutaron veinte allanamientos en las provincias del Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro (fronteriza con Perú), que dejaron 24 personas detenidas y 20 vehículos retenidos. También dio cuenta de dos pistas clandestinas inhabilitadas, una avioneta retenida, un millón de dólares en efectivo, quince armas entre fusiles y pistolas, 200 municiones de diferentes calibres, chalecos antibalas, una tonelada de droga (cuyo tipo no especificó) y combustible de avión.

“Se detuvo a dos mexicanos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes estaban en operaciones con la estructura (criminal) de Los Lobos para el envío de drogas a través de Ecuador, usando las pistas clandestinas, las avionetas hacia Norteamérica”, escribió el ministro ecuatoriano en sus redes sociales. Indicó que la acción hizo parte de un trabajo coordinado “con las diferentes agencias de los Estados Unidos”]; aseguró que se trata de un gran golpe a estas las organizaciones criminales involucradas y al trasiego de droga en la región.

El ministro añadió que en otro operativo, denominado Jérico, realizado esta madrugada tras un año de investigación, se detuvo a 22 personas y se decomisó dinero en efectivo, así como 1.5 toneladas de droga (cuyo tipo tampoco especificó) tras 16 allanamientos realizado en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas (fronteriza con Colombia).

EMBARCACIONES DEL CDS Y EL CJNG

Recientemente, Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro, sancionó a una decena de barcos pesqueros de Ecuador debido a sospechas de transportar toneladas de cocaína a México de forma mensual. Las autoridades estadunidenses sostienen que la flota está vinculada con las organizaciones criminales conocidas como Los Choneros y Los Lobos, ambos resaltan como los cárteles más violentos que operan con base en territorio ecuatoriano.

Según el Tesoro los barcos entregan la cocaína sudamericana en México a representantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, organizaciones que la cruzan finalmente a EU.El Departamento del Tesoro habló también de “15 objetivos con sede en Ecuador” que han sido igualmente sancionados por sus conexiones con el esquema de trasiego de Los Choneros y Los Lobos, la oficina estadunidense explicó que: “Bajo la fachada de empresas pesqueras legítimas, una flota de embarcaciones con sede en Ecuador transfiere secretamente cocaína cerca de Manta a pequeñas lanchas rápidas conocidas como go-fast”.

Tales embarcaciones, más ligeras, trasladan luego la droga a través de México, vía agentes del CDS y el CJNG. EU subrayó que los barcos pesqueros también suministran alimentos y combustible a las lanchas rápidas cargadas de cocaína.

Concretamente, los barcos son señalados por transportar directamente “grandes cantidades de cocaína”. Y ya han sido incluidos en una lista de “bienes bloqueados” por prestar apoyo logístico en el océano Pacífico a organizaciones terroristas, mote que agrupa a varios cárteles de la droga.

Cabe recalcar que Manta, donde operaban los barcos, es uno de los principales puertos del Pacífico y un importante centro de la industria atunera de Ecuador. En este tenor, el Tesoro recordó que los homicidios en la zona se han disparado en los últimos años debido a las disputas entre bandas del narcotráfico por el control de este enclave.