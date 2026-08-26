Destacan avances en materia de seguridad en reunión entre el Canciller Velasco y Marco Rubio

Reunión Velasco-Rubio

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este miércoles una reunión en Washington D.C con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

Antes de la reunión a puerta cerrada, Rubio y Velasco posaron sonrientes y no respondieron a preguntas de reporteros sobre la actual guerra arancelaria entre EU y Canadá, que pone en entredicho el futuro del tratado de libre comercio T-MEC firmado por las tres naciones vecinas en 2018.

En dicho encuentro, ambos secretarios destacaron los avances en materia de seguridad, que son lo más importantes en la región, especifícamente en el combate al tráfico de drogas y armas, así como a la delincuencia organizada transnacional.

Velasco reiteró la importancia de continuar trabajando con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Además, abordaron los avances alcanzados en materia de migración irregular y dieron continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos durante los procesos migratorios.

El canciller llega a Washington después de una visita de dos días a Corea del Sur, con el objetivo de “sostener diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral”, comenzando con la que ha mantenido con su homólogo estadounidense.

Ambos sostuvieron una conversación telefónica el pasado 8 de junio en la que revisaron la cooperación en seguridad, migración y comercio en un ambiente “muy cordial, muy respetuoso”, según precisó Velasco.

La reunión tiene lugar un día después de que EU anunciara la entrega a México a 10 personas buscadas por las autoridades por delitos graves.

El canciller mexicano está en Washington al mismo tiempo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien llegó a la capital estadounidense para negociar un pacto que evite más aranceles.

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que se mantiene “optimista de que se puede llegar a un acuerdo” esta misma semana.

Este diálogo bilateral coincide con una escalada en la tensión entre Canadá y Estados Unidos tras el fracaso de negociaciones comerciales y la entrada en vigor el fin de semana de aranceles del 50% sobre unos 20 mil millones de dólares en productos canadienses, ante lo que Ottawa anunció represalias al mismo nivel a partir del 8 de septiembre.

El canciller mexicano estuvo acompañado durante dicha reunión por el embajador Roberto Lazzeri Montaño; la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; el jefe de Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional, Efraín Guadarrama Pérez; el jefe de Oficina del embajador Roberto Lazzeri Montaño, Carlos Botello; el director general de Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza, Oliver Arroyo Ramón; y el jefe de Frontera y Asuntos Especiales, Rafael Saucedo Fuentes.