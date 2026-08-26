Dictan prisión preventiva a implicados en el fraude en examen de ingreso a la UNAM

Detenidos Edgar “N” y David “N". (FGJCDMX)

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Edgar “N” y David “N”, quienes habrían participado en un esquema mediante el cual cobraron a aspirantes para responder por ellos el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En los juzgados de Doctor Lavista, en la Ciudad de México, estos sujetos fueron imputados por el delito de fraude, en agravio de la UNAM. La defensa de Edgar “N” y David “N” solicitó la duplicidad del término constitucional — plazo que tiene la finalidad de que los juristas de los señalados preparen una defensa adecuada, proponer testigos u ofrecer medios de prueba que favorezcan a los acusados —.

Edgar “N” y David “N” fueron detenidos el pasado 25 de agosto en la capital del país por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Modus operandi para hacer trampa

De acuerdo con la investigación, durante mayo y junio de 2026, ambos habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, de la cual eran operadores, para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes y simular que estos realizaban personalmente la evaluación. Para ello, presuntamente contaron con el apoyo de algunos instructores.

La investigación inició a partir de denuncias sobre estas prácticas. Posteriormente, la UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades. El análisis de esta información, archivos digitales y entrevistas permitió relacionar las evaluaciones con sedes de la academia e identificar la posible participación de los ahora detenidos.

Con los datos recabados, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra Edgar “N” y David “N” y autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos. Este 25 de agosto, detectives de la Policía de Investigación cumplimentaron las órdenes y ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Ese mismo día se realizaron cuatro cateos simultáneos en inmuebles relacionados con la investigación, donde fueron asegurados diversos dispositivos de almacenamiento que serán analizados para determinar el alcance del esquema.

Tras la detención, la Fiscalía capitalina explicó que la investigación continúa abierta para identificar a otras personas posiblemente relacionadas y establecer si estas prácticas fueron utilizadas en otros procesos de admisión.