Abre Morena puerta para legislar sobre elevar penas a menores de edad

Los coordinadores de Morena en Senado y Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal dialogan

En medio de los actos de violencia registrados durante la manifestación de la denominada generación Z, del pasado 15 de noviembre, los líderes parlamentarios de la mayoría de Morena en Senado y Diputados se dijeron dispuestos a analizar un posible incremento de penalidades para menores de edad.

“Estamos abiertos a debatir cualquier tema y si se plantea que elevar la penalidad o el castigo, como se le llame, a los menores de edad es viable, pues iríamos a debatir”, advirtió el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

Al menos 19 personas —entre ellas un menor de edad— enfrentan procesos penales tras los disturbios registrados durante la manifestación del 15 de noviembre de la Generación Z.

Según la Fiscalía de la Ciudad de México, los detenidos están siendo investigados por diversos delitos que van desde daños a la propiedad y lesiones hasta tentativa de homicidio en tres casos, en los que se señalan agresiones directas contra elementos policiales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, señaló que, aunque la agenda inmediata contempla otros temas, como la minuta sobre la reglamentación de la ley de extorsión, existe apertura para analizar cualquier propuesta que llegue al Congreso.

López explicó que el planteamiento de fondo sería revisar si los menores responsables de quitar la vida a otra persona deberían enfrentar un proceso equiparable al de adultos en ese delito específico.

No obstante reconoció que por ahora, el tema no está en la agenda legislativa, pero si se presenta formalmente, Morena y los partidos aliados participarían en la discusión.

Los coordinadores morenistas culparon a empresarios, presuntos grupos de ultraderecha, políticos de oposición e infiltrados de la violencia registrada en la marcha del pasado sábado.

Este martes, la Presidenta, Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de abrir un debate para aumentar las penas a menores de edad en casos de homicidio, lo que más tarde fue respaldada por senadores y diputados de Morena.

“Más allá de una opinión personal, creo que es algo que sí es importante que se discuta, que se debata…”, planteó la mandataria

La discusión sobre este tema empezó a surgir luego del asesinato el pasado 1 de noviembre del alcalde de Uruapan, Calos Manzo a manos de un menor de 17 años, lo que provocó que varias voces y sectores plantearan la posibilidad de endurecer las penas contra este sector de la población que incurre en ese tipo de delitos.

Hace unos días, el el senador del Partido Verde, Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa de reforma sobre penas para menores desde los 16 años, quienes cometan algún delito doloso.

Paralelo a ello, las bancadas mayoritarias de Morena en el Senado y Cámara de Diputados, tomaron acus de recibo y se dijeron dispuesto a debatir ese tema.