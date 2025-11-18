Black Friday 2025: ¿Cuándo inicia y qué tiendas participan en México?

¿Cuándo cae el Black Friday 2025? Te compartimos cuáles son las tiendas que se unirán a la edición de este año.

¿Buscas descuentos oscuros?

Desde Estados Unidos llega a México el Black Friday, el viernes más famoso, por sus descuentos irresistibles, ofertas ilimitadas y productos exclusivos.

Si el Buen Fin no fue suficiente o te agarró sin dinero en la cartera, este Black Friday 2025 puede ser una nueva oportunidad para hacer esa compra que tanto ansiabas.

Este descuento no es regulado ni organizado por alguna institución pública o gubernamental. El Black Friday es resultado de la organización de empresas internacionales que deciden unirse entre sí para ofrecer descuentos en este día específico, con el fin de incentivar el consumo en temporadas altas. Sin embargo, instituciones como la Condusef lanzan una guía con recomendaciones para proteger a los usuarios de posibles estafas.

Te compartimos cuándo inicia el Black Friday 2025 en México, qué tiendas participarán en la edición de este año y todos los detalles para que te prepares para comprar ese Santa Claus robot que limpia tu patio… en descuento.

¿Cuándo inicia el Black Friday 2025?

El Black Friday ha tomado cierta popularidad en México y, al igual que en la tradición estadounidense, este viernes negro se realiza en el preámbulo de las temporadas decembrinas.

La edición del Black Friday 2025 en México iniciará oficialmente el viernes 28 de noviembre de 2025. Sin embargo, de acuerdo con La Vanguardia, muchas empresas y tiendas aliadas iniciarán sus promociones unos días antes, adelantándose a la competencia, por lo que podrás encontrar descuentos relacionados con el Black Friday 2025 en algunas sucursales desde días previos.

Aquí te decimos cuáles serán las tiendas que participarán en el Black Friday 2025, para que te des una vuelta el viernes 28 de noviembre… quizá pesques alguna ganga.





Tiendas participantes en el Black Friday 2025

Black Friday tiene su origen en la década de 1980 en Filadelfia, Estados Unidos. El término era utilizado inicialmente por autoridades policiales para referirse al tráfico de personas y autos; sin embargo, hubo una reinterpretación más cercana a lo que conocemos hoy en día, entendiéndose como el momento en que las tiendas pasaban de pérdidas (números rojos) a ganancias (números negros) durante temporadas altas.

Te compartimos la lista de empresas que formarán parte del Black Friday 2025, donde encontrarás a los gigantes de la industria de la tecnología, moda, entretenimiento y servicios:

Plataformas digitales: Amazon y Mercado Libre.

Amazon y Mercado Libre. Tiendas y supermercados que han participado en ediciones anteriores del Black Friday: Walmart y Best Buy.

que han participado en ediciones anteriores del Black Friday: Walmart y Best Buy. Monstruos de la tecnología como Samsung, Lenovo, Apple, Huawei y HP también participarán en la edición de este año.

como Samsung, Lenovo, Apple, Huawei y HP también participarán en la edición de este año. Tiendas de ropa y estilo de vida, que van desde lo deportivo hasta moda de temporada para el último mes del año: Liverpool, Nike, Adidas, Shein, Sephora, Tommy Hilfiger, Puma, entre otras.

Cabe mencionar que muchas de estas marcas también forman parte del Black Friday que se organiza cada año en Estados Unidos, y ahora ofrecerán varias de estas promociones a los clientes mexicanos este 28 de noviembre de 2025.