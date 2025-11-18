Innovation Fest, el evento de innovación y tecnología que dejará huella en Jalisco

El ecosistema de innovación de Jalisco está por vivir uno de los encuentros más importantes de los últimos años. Este 20 y 21 de noviembre, Expo Guadalajara será sede de la primera edición de Innovation Fest 2025, un evento diseñado para posicionar al estado como el oasis de la innovación en México y América Latina.

Organizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco y respaldado por universidades, empresas tecnológicas, startups y sectores estratégicos, el festival reunirá a líderes globales, investigadores, emprendedores, inversionistas y ciudadanía en un mismo espacio, con el objetivo de generar nuevas oportunidades y detonar la competitividad social, económica y educativa de la región.

Innovation Fest 2025

Un encuentro inmersivo para mirar al futuro

Innovation Fest ofrecerá una experiencia que conectará ideas, talento y tecnología a través de cuatro ejes temáticos:

Educación y talento

Innovación y emprendimiento

Ciencia y tecnología

Industrias creativas

El evento contará con conferencias magistrales, paneles especializados, talleres, exposiciones interactivas y espacios de networking con algunos de los personajes más influyentes del mundo de la innovación.

Speakers de talla internacional

Entre los invitados destacan algunos de los perfiles más reconocidos en tecnología, creatividad, economía digital y ciencia aplicada. Estos son algunos de los ponentes más destacados que estarán presentes:

-Brian Turner – Presidente Ejecutivo de Slalom en las Américas, líder en estrategia y crecimiento empresarial.

-Chuck Eesley – Profesor de Stanford, experto en inteligencia artificial, emprendimiento y gobernanza de plataformas.

-John Freddy Vega – Fundador y CEO de Platzi, una de las startups educativas más influyentes de Latinoamérica.

-Ken Segall – Director creativo, creador de la famosa “i” de Apple y coautor de la campaña Think Different.

-Jomar Silva – Developer Relations Manager en NVIDIA para América Latina, especialista con más de 20 años de experiencia en IA.

-Francesc Pujol – Profesor y codirector de EurekAI en Navarra, experto en economía y políticas públicas.

-Andreea Enache – Líder global en monetización y crecimiento de videojuegos, responsable de ingresos y alianzas en Amber.

-José Tam – Empresario y vicepresidente de Transformación Digital en Softtek.

-Ángelina Arreola – Líder de Cloud en EPAM, especialista en innovación a través de tecnología aplicada.

Innovation Fest 2025

Una invitación a ser parte del futuro

Además de conferencias y talleres, Innovation Fest presentará experiencias inmersivas de robótica, gaming, inteligencia artificial, diseño digital, industrias creativas y ciencia aplicada, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes están construyendo el mañana desde Jalisco.

La entrada es gratuita con registro previo.

Para apartar tu lugar, regístrate en:

https://innovationfest.jalisco.gob.mx/