Modalidad 40 del IMSS ¿Quiénes pueden registrarse?

El esquema de la Modalidad 40, previsto en la Ley del Seguro Social, permite a las personas que han dejado de realizar aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantener su vigencia de derechos para incrementar sus cuotas y recibir una pensión.

La continuación voluntaria en el régimen obligatorio permite a los beneficiarios mejorar el salario base de cotización con el que se calculará la pensión, pero antes de realizar este proceso es necesario conocer el impacto y los requisitos, ya que para acceder a esta modalidad, primero deberás corroborar el régimen de la ley con la cual cotizas.

Bajo el régimen de la Ley 73, los interesados deberán cubrir un mínimo de 500 semanas cotizadas y el dinero que recibirán se basará en el promedio de los últimos cinco años laborados.

Por otro lado, para quienes pertenecen a la Ley 97 del IMSS, las semanas cotizadas a cumplir este año 2026 son 825 y el efecto del salario base se verá reflejado en el incremento del saldo acumulado en la cuenta individual.

¿Cuáles son los beneficios de la modalidad 40?

Aplicar a esta modalidad trae consigo ventajas de invalidez y vida, que se otorgan a través de un monto económico para el interesado o sus beneficiarios legales.

En el caso de cesantía por edad avanzada o vejez, los interesados podrán acceder a una pensión al finalizar su vida laboral.

¿Quiénes pueden registrarse?

De acuerdo con los datos proporcionados en los sitios oficiales del IMSS, las personas que pueden solicitar la Modalidad 40 son:

Trabajadores que hayan sido dados de baja en el régimen obligatorio del IMSS.

Contar con 52 semanas cotizadas.

Realizar el trámite por escrito en un plazo no mayor a 12 meses a partir de la fecha de baja.

No tener una relación laboral activa

Al iniciar esta gestión en alguna de estas modalidades, el asegurado podrá elegir el Salario Base de Cotización con el que cubrirá sus cuotas, que ayudarán a mejorar el monto de jubilación.

¿De qué forma realizar el registro a la Modalidad 40?

Los interesados podrán realizar el trámite de manera presencial o en línea; según información del IMSS, después de 5 días hábiles podrás conocer el resultado de la solicitud. Al ser aprobada, recibirás el formato de pago correspondiente para comenzar el aseguramiento.