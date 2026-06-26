Dólar hoy 26 de junio de 2026: el peso mexicano gana terreno y así cerró el tipo de cambio frente al dólar

El dólar en México terminó la jornada de este viernes 26 de junio de 2026 con una ligera baja frente al peso mexicano, una señal de que la moneda nacional continúa mostrando resiliencia en un entorno internacional que sigue marcado por la expectativa sobre las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados financieros.

Aunque las variaciones fueron moderadas, el cierre volvió a confirmar que el tipo de cambio USD/MXN permanece relativamente estable, una noticia que suele ser bien recibida por quienes realizan compras en dólares, importan productos o tienen planeado viajar al extranjero.

¿Cómo cerró el dólar hoy en México?

Al cierre de las operaciones de este viernes, el dólar estadounidense concluyó la sesión alrededor de los 18.88 pesos por unidad, registrando una ligera depreciación frente a la moneda mexicana.

Durante la jornada, el mercado cambiario se movió dentro de un rango reducido, reflejando una sesión de menor volatilidad respecto a otros días de la semana. Esto permitió que el peso mexicano conservara parte del terreno ganado en las últimas sesiones.

El comportamiento del tipo de cambio responde a la combinación de factores internacionales y locales que diariamente influyen en la cotización de las divisas.

¿Por qué bajó el dólar frente al peso?

El desempeño del peso mexicano estuvo impulsado por un entorno de mayor confianza entre los inversionistas y por las expectativas respecto a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Los participantes del mercado siguen atentos a los próximos indicadores económicos estadounidenses, ya que estos podrían modificar las expectativas sobre futuros movimientos en las tasas de interés.

Al mismo tiempo, la estabilidad macroeconómica de México y el diferencial de tasas continúan favoreciendo a la moneda nacional, que ha logrado mantenerse como una de las divisas emergentes con mejor desempeño durante el año.

¿Qué significa este cierre para los mexicanos?

Aunque el movimiento diario parezca pequeño, el comportamiento del tipo de cambio tiene efectos en distintos sectores de la economía.

Entre los principales impactos destacan:

Un dólar más barato puede reducir el costo de algunos productos importados.

Los viajeros que comprarán dólares podrían encontrar un tipo de cambio más favorable.

Empresas que realizan operaciones internacionales pueden beneficiarse de menores costos en moneda extranjera.

Quienes reciben remesas deben recordar que el monto en pesos también depende de la cotización vigente.

No obstante, especialistas recuerdan que el mercado cambiario puede registrar movimientos importantes en cuestión de horas, especialmente cuando se publican indicadores económicos relevantes o existen cambios en el panorama internacional.