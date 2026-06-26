Morena suma 148 registros para definir coordinaciones estatales rumbo a 2027

Morena continúa con el proceso interno para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación rumbo a las elecciones de 2027. Hasta el momento, el partido ha recibido 148 registros de aspirantes en las entidades donde se renovarán las gubernaturas, en un proceso que se desarrolla de manera escalonada durante esta semana.

De acuerdo con el calendario establecido por la dirigencia nacional, este sábado 27 de junio corresponde el resgistro de aspirantes en Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, tres estados considerados estratégicos para Morena de cara al próximo proceso electoral.

En Tlaxcala, una de las figuras que se espera participe en el proceso es la senadora Ana Lilia Rivera, quien en distintos sondeos ha aparecido como uno de los perfiles mejor posicionados dentro del partido para competir por la gubernatura en 2027.

El proceso forma parte de la estrategia de Morena para seleccionar a sus futuros candidatos mediante la figura de coordinadores estatales, quienes posteriormente podrían convertirse en abanderados del partido para las elecciones locales.

La convocatoria también incorpora nuevos requisitos para los aspirantes, entre ellos acreditar una trayectoria sin antecedentes penales, firmar compromisos de respeto a los resultados de las encuestas internas y evitar el uso de recursos públicos o actos anticipados de promoción. Además, los participantes deberán solicitar licencia a sus cargos públicos, en caso de ocupar alguno, para garantizar condiciones de equidad durante el proceso.

En el caso de Sinaloa, el proceso se desarrolla en medio de un contexto político complejo para Morena, luego de la crisis que ha enfrentado la entidad en los últimos meses. La dirigencia nacional ha señalado que busca perfiles con trayectoria y capacidad para fortalecer al movimiento rumbo a la elección de 2027.

Una vez concluidos los registros en las distintas entidades, Morena realizará la revisión de la documentación de los aspirantes y posteriormente aplicará encuestas para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales. La dirigencia ha insistido en que el objetivo es privilegiar perfiles con respaldo ciudadano y evitar divisiones internas de cara a la contienda electoral de 2027.