La protección de la infancia digital es un derecho de niñas, niños y adolescentes: Diana Karina Barreras

La diputada federal Diana Karina Barreras presentó una iniciativa que busca regular la presencia de celulares en escuelas de educación básica. Se trata, señaló de “proteger la atención, la convivencia y el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes es una tarea compartida con las diversas instancias de gobierno, porque cuando hablamos de regular el uso del celular, hablamos de cuidar la mente y el corazón de nuestras hijas e hijos”.
La sonorense Barreras recordó que el abuso de pantallas puede estar relacionado con trastornos de sueño, ansiedad o problemas de concentración.
Su propuesta plantea que cada comunidad escolar decida las reglas sobre el uso de dispositivos móviles, promoviendo una educación participativa y con enfoque de derechos, lo que significaría no una restricción tajante, sino poner el tema en manos de la comunidad.
“Los derechos de la infancia incluyen el derecho a aprender, a concentrarse, a jugar y a convivir sin interrupciones constantes”, subrayó la legisladora.
Barreras ha convocado a organizaciones de la sociedad civil especializadas en bienestar infantil, salud mental y derechos digitales a enriquecer la iniciativa. Fundación PAS y Tejiendo Redes Infancia, ya ha sostenido diálogo.
“Las y los adultos somos responsables de enseñar a las infancias a convivir con la tecnología. No podemos pedirles autocontrol si nosotros mismos no acompañamos ese proceso”, agregó, “si queremos un futuro con jóvenes libres y atentos, debemos empezar hoy cuidando su tiempo, su mirada y su capacidad de enfocarse en lo importante”, finalizó.