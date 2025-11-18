SICT anuncia un 50% de avance en la construcción de 17 bachilleratos tecnológicos y un campus de la UNRC

17 Bachilleratos Tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), registran un avance global de 50 por ciento

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó el avance del 50 por ciento en la construcción de 17 Bachilleratos Tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), proyectos que se realizan en 12 estados del país con el objetivo de beneficiar a más de 19 mil 500 estudiantes de nivel medio superior y superior.

La inversión del Gobierno de México en estás obras asciende a los mil 277 millones de pesos, con los que se construirán 204 aulas para 18 mil 360 alumnos de bachillerato y, en su primera etapa, 20 aulas para mil 200 estudiantes que se matriculen en la UNRC en Tlaxcala.

Los 17 nuevos Bachilleratos Tecnológicos -que suman 42 mil 334 metros cuadrados de construcción y en los que se invierten mil 147 millones de pesos- se realizan en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con los gobiernos estatales.En tanto, el plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos que se edifica en San Luis Teolocholco, Tlaxcala, presenta un avance del 72 por ciento y tendrá una inversión de 130 millones de pesos.

Los Bachilleratos Tecnológicos que se construyen presentan el siguiente avance:

Baja California: Plantel Tijuana, 54 por ciento

Chihuahua: Plantel Juárez, 64 por ciento

Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco (6 planteles), 47 por ciento

Guanajuato: Plantel León, 54 por ciento

Hidalgo: Plantel Tizayuca, 65 por ciento

Jalisco: Plantel El Salto, 33 por ciento

Nuevo León: Juárez y García, 56 por ciento (2 planteles)

Oaxaca: Plantel San Blas Atempa, 46 por ciento

Puebla: Plantel Cuautlancingo, 62 por ciento

Querétaro: Plantel El Marqués, 60 por ciento

Yucatán: Plantel Mérida, 54 por ciento

En los edificios se integrarán tres niveles para 12 aulas didácticas, un laboratorio multifuncional, tres aulas de cómputo, un área administrativa, una sala de maestros, sanitarios y equipamiento básico.

Las disciplinas que impartirán serán en semiconductores, microelectrónica, aeronáutica, robótica, automatización, gestión e innovación turística, inteligencia de negocios, ciberseguridad, electromovilidad, comercio internacional y aduanas, entre otras.