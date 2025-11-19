“Brotan” contratos a Edson Andrade Lemus con el PAN: así aparecen registrados en el INE

Edson Andrade Lemus El joven impulsor de la Marcha de la Gen Z ha recibido contratos millonarios del PAN. (Cuartoscuro y Especial)

Edson Saúl Andrade Lemus, uno de los principales impulsores de la marcha de la llamada “Generación Z”, acontecida el pasado sábado 15 de noviembre, no recibió uno, sino dos contratos por parte del Partido Acción Nacional (PAN), pese haberse autodefinido como apartidista.

De acuerdo al Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual posee una herramienta para la consulta ciudadana, el joven influencer, que amagó con abandonar el país tras ser exhibido por Morena, tiene un primer contrato por 127 mil 233 pesos, seguido por otro de 147 mil 095.

En ambos casos, los contratos son para la creación de estrategia digital y producción de materiales digitales para redes sociales.

En el Registro Nacional de Proveedores del INE no se distingue si las anteriores cifras son por pago mensual o son pagos generales por contratación de servicios.

Sin embargo, en el Sistema Integral de Fiscalización del árbitro electoral, que también fue consultado por CRÓNICA, aparece registrado un aviso de contratación por 2.1 millones de pesos, dividido en pagos mensuales, celebrado entre Andrade Lemus con el Comité Ejecutivo Local del PAN en la Ciudad de México.

Lo anterior, coincide, con la cifra dada a conocer por Luisa María Alcalde, presidenta de Morena.

Aquí se pueden revisar los documentos:

¿Quién es Edson Saúl Andrade Lemus?

Marcharon, en efecto, personas de todas las edades: sí hubo adultos mayores, simpatizantes de los viejos partidos, el PRI y el PAN; grupos violentos, cuyo origen se desconoce; así como legítimamente acudieron jóvenes de la Generación Z inconformes contra la autodenominada Cuarta Transformación.

Así fue la estampa de la movilización del sábado, que terminó entre gases y golpes en las inmediaciones de Palacio Nacional, en la que se apersonaron tanto ciudadanos apartidistas, como ciudadanos con claras filiaciones hacia los partidos de oposición.

Dentro de los jóvenes que protestaron contra el Gobierno, destacó la figura de Edson Saúl Andrade Lemus, uno de los principales impulsores de la marcha de la Generación Z, quien quedó envuelto en polémica luego de que Morena exhibiera un contrato que lo vincula directamente con el PAN.

Esos documentos, lejos de ser apócrifos, se pueden consultar de manera transparente en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y ex candidato a concejal en la Miguel Hidalgo, Andrade Lemus había negado antes de la movilización de la Generación Z haber tenido cualquier tipo de filiación partidista, pese a que fue público su apoyo a la candidatura de Xóchitl Gálvez en 2024.

Tras la difusión del contrato, el joven influencer de redes sociales acusó al gobierno de exponerlo deliberadamente y aseguró que teme por su seguridad. Eergo, haa dicho que podría abandonar el país y continuar apoyando el movimiento “desde el exilio”, insistiendo en que su activismo no responde a intereses partidistas.