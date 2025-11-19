En divorcio de familia multiespecie, juez debe evaluar el mejor para definir ¿quién se queda con el perro?

CDMX — En los divorcios de la “familia multiespecie”, integrada por mascotas como perros y gatos, el juez debe evaluar el mejor entorno para estos seres sintientes para determinar quién se queda con el perro, y dejando en claro que los animales quedan excluidos de los bienes inmuebles, señala la diputada emecista Laura Ballesteros al presentar su propuesta para modificar el Código Civil Federal.

Ballesteros Mancilla advierte que en el proceso de la disolución legal de un matrimonio no los animales domésticos no serán sujetos a embargo.

“Los bienes afectos al patrimonio de la familia y los animales domésticos son inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno”.

El objetivo, expone la legisladora en su propuesta de reforma, es proteger a los animales domésticos de procedimientos de embargo o venta forzosa al equipararlos a los bienes del patrimonio de la familia.