STPS pone en marcha fase 1 de VELAGRO, plataforma de certificados Laborales para la Agroexportación

Certificado Laboral para la Agroexportación

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por el secretario Marath Bolaños López, puso en operación la Plataforma de Verificación Laboral para la Agroexportación (VELAGRO), mediante la cual los exportadores de productos agrícolas podrán solicitar el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA).

El programa piloto inició con el registro de solicitantes en la plataforma del 17 al 30 de septiembre de 2026 y, en esta primera etapa, estará dirigido exclusivamente a las personas y empresas exportadoras de aguacate, producto que será el primero en incorporarse a este mecanismo de certificación.

Hoy inicia el programa piloto del Certificado Laboral para la agroexportación a través de #VELAGRO, una plataforma que vincula la fortaleza de las exportaciones agrícolas con el trabajo digno y la seguridad social en el campo. En su primera fase, participarán exportadores de… pic.twitter.com/fDCiMm0O7g — Marath Bolaños (@marathb) September 17, 2026

Certificado laboral

El CLA acredita el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de quienes participan en cadenas de valor destinadas a la exportación. Además, el mecanismo busca fortalecer la trazabilidad laboral del campo mexicano y contribuir al cumplimiento del compromiso 63 del Gobierno de México, relacionado con la seguridad social de los jornaleros agrícolas.

Durante este programa piloto obligatorio, la solicitud y el trámite del certificado corresponderán únicamente al exportador de aguacate. Los productores, empresas de corte, empacadoras y demás participantes de la cadena de valor no deberán solicitar el CLA.

Sin embargo, estos participantes deberán mantenerse al corriente en sus obligaciones laborales y de seguridad social para poder formar parte de la cadena de valor que sea declarada por el exportador.

Registro

Durante la primera fase, los solicitantes deberán ingresar a la plataforma VELAGRO, crear un usuario y proporcionar la información estadística requerida. Una vez que el registro concluya de manera exitosa, obtendrán un certificado con vigencia del 1 de octubre al 7 de noviembre de 2026.

La STPS hizo un llamado a las personas y empresas exportadoras de aguacate para incorporarse al programa, debido a que a partir del 1 de octubre de 2026 será indispensable contar con un CLA vigente para realizar cualquier exportación.

La dependencia acompañará a los exportadores durante las distintas etapas del programa piloto, en coordinación con los gobiernos estatales y las asociaciones del sector. Para ello, proporcionará información, capacitación y orientación con el objetivo de facilitar la incorporación al nuevo mecanismo de verificación laboral.

Para más información se puedo visitar la pagina oficial de VELAGRO donde se orienta a los productores sobre como sacar el certificado.