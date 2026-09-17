Triage Manchester en áreas de urgencias del ISSSTE prioriza atención, según la gravedad

ISSSTE Código de colores, denominado Triage Manchester implementado en áreas de urgencias del ISSSTE permite prioriza atención, con base en la gravedad y permite atender en primer lugar a pacientes de alta gravedad y cuya vida esté en riesgo

El sistema Triage Manchester implementado en 23 salas de urgencias de hospitales del ISSSTE, permite priorizar a pacientes cuya gravedad requiere atención médica inmediata.

Los pacientes son clasificados por colores: rojo (atención médica inmediata), naranja (alta prioridad, pero puede esperar no menos de 10 minutos), amarillo (paciente grave que por su condición clínica requiere una atención que puede demorarse de 60 hasta 90 minutos), verde y azul (condición estable que no pone en riesgo la vida) y azul.

Este sistema permite priorizar a los pacientes y determinar el tiempo de atención para quienes no esté en riesgo la vida.

En una primera etapa, la estrategia se implementó en unidades médicas de tercer nivel de atención en el Centro Médico Nacional y hospitales regionales y se avanza en su implementación en unidades de segundo nivel: Hospitales Generales y Clínicas Hospital.

El director del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, doctor Héctor Rodolfo Hurtado Reyna, destacó que la unidad, cuenta con dos consultorios de Triage, donde el personal de salud valora a las y los pacientes mediante este sistema, sin que deban realizar previamente el registro o algún trámite administrativo.

“La atención médica es primero y el registro administrativo es después. Para esto clasificamos a los pacientes con base en su gravedad y asignados a los consultorios correspondientes para darles atención”, señaló.

La doctora adscrita al HR “Gral. Ignacio Zaragoza”, Rosa Isela Ruiz Navarrete, explicó que el color verde es para pacientes con una condición no grave, pero tienen algún malestar, por lo que pueden ser atendidas en un periodo mayor, incluso de dos horas y el color azul corresponde a padecimientos percibidos como urgentes por el paciente, pero que no ponen en riesgo la vida ni la función de un órgano y pueden ser atendidas en consulta externa; en estos casos, las personas son canalizadas al área de Trabajo Social para ser referidas a la unidad médica de primer nivel más cercana.

Al respecto, Gabriela Sosa, trabajadora social del hospital, indicó que los pacientes con código azul son atendidos en una clínica en menos de 12 horas, liberando espacio en el área de urgencias, y poder atender a pacientes que sí están muy graves, algún accidente, algún Código Infarto.

La coordinadora del servicio de urgencias del HR “Gral. Ignacio Zaragoza”, Ivon Medina Torres, destacó que cuando llegan los pacientes no se les solicita realizar su registro ni trámites administrativos antes de ser atendidos, además, personas con discapacidad y adultos mayores reciben apoyo prioritario.