Maru Campos pide a Sheinbaum reunión en Ciudad Juárez para abordar seguridad, agua y exportación de ganado

Maru Campos pide a Sheinbaum reunión en Ciudad Juárez

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó un encuentro a la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la visita que realizará este sábado 19 de septiembre a Ciudad Juárez, donde busca abordar temas relacionados con seguridad, agua y exportaciones de ganado.

La petición fue presentada mediante una carta fechada el 15 de septiembre, con sello de recibido de la Presidencia de la República en esa misma fecha, documento que fue difundido públicamente este jueves por Ciro Gómez Leyva.

En el escrito, Campos formuló tres solicitudes a la mandataria. La primera consiste en recibir personalmente a Sheinbaum a su llegada a Ciudad Juárez y expresarle la disposición de su gobierno para mantener la coordinación con la Federación.

La segunda propuesta es realizar una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en la Torre Centinela, desde donde la gobernadora plantea mostrar a la presidenta la infraestructura de inteligencia y videovigilancia, así como los resultados y los mecanismos de coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales.

La tercera petición consiste en sostener una reunión de trabajo para abordar dos asuntos que la gobernadora considera prioritarios para Chihuahua: el agua y la situación de la exportación de ganado.

En materia hídrica, Campos planteó revisar la situación de las presas de Chihuahua, el estado de las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos y las condiciones que podrían enfrentar los productores agrícolas durante los próximos ciclos.

La gobernadora señaló que busca conocer la información disponible y generar certidumbre para los agricultores del estado ante las negociaciones entre México y Estados Unidos.

Respecto a la presencia del gusano barrenador y las restricciones que han afectado las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos, Campos pidió conocer la ruta y los tiempos previstos por el Gobierno federal para avanzar hacia la reapertura de la frontera al ganado, al señalar que miles de familias productoras esperan una solución.

La gobernadora sostuvo en su carta que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal resulta necesaria para atender ambos asuntos.

La visita de Sheinbaum a Ciudad Juárez está programada para el sábado 19 de septiembre, como parte de su gira posterior a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.