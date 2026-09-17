Secretaría de Cultura fortalece la gestión cultural comunitaria para pueblos afromexicanos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México impulsa acciones para fortalecer la gestión cultural comunitaria como parte de las estrategias relaciondas con el Plan de Justicia de los Pueblos Afroamericanos, con el objetivo de reconocer sus expresiones culturales, preservar sus saberes y promover una mayor participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con su patrimonio.

La dependencia federal señaló que el trabajo cultural debe realzarse desde los territorios y tomando en cuenta las características y necesidades de cada comunidad. Entre este sentido, se busca que las acciones no solamentente estén enfocadas en llevar actividades culturales a las poblaciones, sino también en generar procesos donde sus habitantes participen en la creación, organización y conservación de sus propias expresiones. La gestión cultural comunitaria contempla diferentes actividades relacionadas con las artes, el patrimonio, la educación artística, las tradiciones y la cultura de paz. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, este modelo busca fortalecer los derechos culturales y reconocer la diversidad que existe en las distintas regiones del país.

Dentro de las acciones de la dependencia también se encuentra la formación de agentes culturales. Para ello, la Secretaría de Cultura ha desarrollado programas de capacitación y profesionalización dirigidos a personas que trabajan con comunidades y territorios.

Uno de estos esfuerzos es el Programa Nacional de Formación en Gestión Cultural, que se realiza en coordinación con universidades públicas y otras instituciones. Los programas incluyen diplomados y talleres relacionados con temas como la gestión comunitaria, el patrimonio, el espacio público, las artes y el aprovechamiento de recursos bioculturales.

La dependencia también ha señalado la importancia de que las comunidades indígenas y afromexicanas participen directamente en los procesos relacionados con su desarrollo cultural. El Programa Sectorial de Cultura 2025-2030 establece entre sus líneas de acción incentivar la participación de estos pueblos en los planes de gestión vinculados con su propio desarrollo cultural y comunitario.Otro de los temas considerados es la protección de los conocimientos y expresiones culturales de las comunidades. La política cultural federal contempla fortalecer los mecanismos para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos sobre sus expresiones culturales tradicionales y evitar su apropiación indebida.

En este contexto, la formación también busca que las personas encargadas de proyectos culturales puedan trabajar de manera más cercana con las comunidades. Un ejemplo es el diplomado de Gestión Cultural de Base Comunitaria, desarrollado por la Secretaría de Cultura en colaboración con la Universidad de Colima. Este programa tiene entre sus objetivos proporcionar herramientas para diseñar proyectos culturales relacionados con las necesidades de los territorios y fortalecer el patrimonio biocultural. También considera temas como la participación comunitaria, la sostenibilidad, la interculturalidad y la cultura de paz.

La Secretaría de Cultura ha explicado que estas acciones forman parte de una visión en la que las comunidades tienen un papel activo en la conservación y transmisión de sus conocimientos. De esta manera, la cultura se plantea no solamente como una actividad artística, sino también como un elemento relacionado con la identidad, la memoria y el desarrollo de los pueblos. El fortalecimiento de la gestión cultural comunitaria también busca dar mayor visibilidad a las expresiones de las poblaciones afromexicanas, así como contribuir a la preservación de sus tradiciones y formas de vida. Con estas acciones, el Gobierno de México plantea continuar con una política cultural enfocada en la diversidad y en el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos y comunidades del país. El reto será mantener la participación de las propias comunidades para que los proyectos respondan a sus necesidades y permitan conservar sus expresiones culturales para las nuevas generaciones.