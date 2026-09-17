CENATRA coordina traslado de órganos simultáneamente en distintas regiones del país

CENATRA traslado de órganos El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), realizó con éxito dos operativos simultáneos para el traslado de dos riñones, un hígado y un corazón, donaciones que brindan una nueva oportunidad de vida a los pacientes receptores quienes estaban en lista de espera de dichos órganos

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), realizó con éxito dos operativos simultáneos de traslado de órganos en distintas regiones del país, a fin de propósito de contribuir a salvar y mejorar la vida de varios pacientes.

Con la activación del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, el CENATRA coordinó el traslado de dos riñones, un hígado y un corazón, en operaciones que involucraron a los estados de Nayarit, Jalisco, Estado de México, así como la Ciudad de México, el pasado 3 de septiembre.

Los dos riñones, un hígado y un corazón que fueron procurados y trasladados oportunamente, significaron una nueva esperanza de vida para los pacientes receptores y con ello poder mejorar su calidad de vida.

En el primer operativo se trasladaron dos riñones y un hígado desde el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tepic, Nayarit, hacia el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

De manera simultánea, se activaron los protocolos para el traslado de un corazón desde la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, estado de México, al Instituto Nacional de Cardiología (INCar) “Ignacio Chávez”, en la Ciudad de México.

El primer operativo de traslado fue posible gracias a la intervención de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. El segundo, considerado de alta prioridad, se concretó con éxito gracias al apoyo aéreo del Grupo Relámpagos del Estado de México.

El Centro Nacional de Trasplantes reiteró el llamado a todas las personas interesadas en convertirse en donadores de órganos y tejidos a registrarse en el portal oficial del CENATRA, así como hacer del conocimiento de amigos y familiares su decisión, lo que permitirá contribuir a salvar o mejorar la vida de quienes se encuentran en lista de espera.

Es importante mencionar que la lista de espera a nivel nacional es de, alrededor de 18 mil personas en todo el país que aguardan por órganos como el riñón, con más de 16 mil personas en espera, que es el de mayor demanda, hígado, corazón, así como tejidos como córneas que permitirían mejorar la calidad de vida de las personas.