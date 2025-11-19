Responden a la “Generación Z” con “la marcha del Tigre” en apoyo a Claudia Sheinbaum

Marcha del Tigres La iniciativa surge como una respuesta a la Marcha de la "Generación" Z del pasado 15 de noviembre.

Las marchas y manifestaciones continúan siendo uno de los temas centrales en la capital del país. Luego de la llamada “Marcha de la Generación Z” que se realizó el pasado 15 de noviembre (y que anticipan con repetir este 20 de noviembre", en redes sociales está surgiendo una nueva convocatoria con la llamada “marcha del Tigre” como respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la “Cuarta Transformación”

¿Qué es la Marcha del Tigre?

Por medio de su cuenta de TikTok, el usuario Pavel Politólogo hizo un video para convocar a una marcha en respuesta a la de la “Generación Z” para este próximo sábado 6 de diciembre en la capital del país.

“¿Qué vamos a defender en esta marcha? Uno: la soberanía del país. No queremos que ningún país venga a intervenirnos. Dos: El apoyo a nuestra presidenta. Puede que ya no esté Andrés Manuel, pero dejó jóvenes y sabe que vamos a defender nuestro país aunque cueste. Tres: la defensa de la Cuarta Transformación. Cuatro: La defensa de los Derechos Humanos.”

Posteriormente, otras cuentas en redes sociales como X han comenzado a llamar a la movilización de esta marcha con la imagen de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tomados de la mano y la leyenda “lo que con amor nos dejaron con amor lo vamos a defender”.

Marcha del Tigre El llamado es asistir el sábado 6 de diciembre al ángel de la independencia de la Ciudad de México a las 9:00 horas y con rumbo al Zócalo capitalino.

Sheinbaum respondió a la convocatoria de la Marcha del Tigre

Sobre esta convocatoria, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la conferencia matutina de “La Mañanera del Pueblo”.

“Estábamos pensando desde hace tiempo que se cumplen 7 años de transformación este año, porque recuerden que el presidente López Obrador entró el primero de diciembre de 2018. Todavía estamos en eso, pero estábamos pensando en convocar a una celebración de 7 años de transformación en el país. Hay mucho apoyo popular en el movimiento de transformación en el país. La mayoría está con el movimiento” señaló la mandataria