DEA da golpe al narco mexicano; decomisa media tonelada de droga oculta en cajas de chayotes

La DEA vuelve a dar un golpe a capos mexicanos (Especial)

Goolpe al narco — Un saldo de 11 presuntos narcotraficantes detenidos y media tonelada de metanfetaminas ocultas en caja de chayotes, dejó un operativo de fuerzas estadounidenses en un suburbio de Denver, en Colorado.

Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), lograron el aseguramiento de la droga, luego de un operativo que llevó semanas hasta dar con un sitio donde presuntamente ocultaban la droga presuntamente procedente de México.

Dave Olesky, agente especial de la DEA, dijo en conferencia que la investigación reveló vínculos de narcos “en México que involucran a (miembros de) los cárteles de Sinaloa y Jalisco”, cuyos líderes responsables de este cargamento al parecer están ocultos en México, destacó la agencia Associated Press.

El funcionario de la agencia antidrogas señaló que la mayor parte de los 505 kilogramos de metanfetamina se encontraba oculta en las esquinas de cajas de chayote que se habían importado recientemente de México y que se encontraron en una propiedad en Lakewood, un suburbio de Denver, en abril, según la declaración jurada.

Casi 45 kilogramos se encontraron en un autobús Greyhound que pasaba por Vail, después de que los investigadores obtuvieron una orden para rastrear un teléfono celular que era utilizado para comunicarse con un presunto traficante de drogas locales.

Por su parte, fiscal federal, Peter McNeilly, destacó que las autoridades estaban esperando que el autobús llegara a la ciudad —un destino turístico para esquiar— para revisarlo, y las drogas se dirigieron al área metropolitana de Denver.

Al respecto, Marv Massey, agente especial interino del FBI quien participó en las operaciones, refirió que “esta es una cadena de suministro que había que romper”.

