Difunden fotos inéditas de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Difunden imágenes inéditas de “El Chapito” El hijo de “El Chapo” Guzmán es señalado hoy como uno de los principales líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

La cuenta @crux1469, en la red social X, compartió una serie de imágenes que muestran a un hombre de mediana edad, con barba y en algunos momentos usando camisa a cuadros, en lugares que no pueden identificarse debido al ángulo y la calidad de las fotografías. Sin embargo, se presume que se trata de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

🧵Part I — Additional EXCLUSIVE photos of Iván Archivaldo Guzmán Salazar, leader of the Los Chapitos faction of the Sinaloa Cartel [1/2]



🧵Parte I — Fotos EXCLUSIVAS adicionales de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos del… pic.twitter.com/lJwpaaFw1K — crux1469 (@crux1469) November 20, 2025

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán, también conocido como “El Chapito”?

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como “El Chapito”, es un narcotraficante mexicano y uno de los líderes actuales del Cártel de Sinaloa, junto con Ismael “El Mayo” Zambada.

Hijo de Joaquín Guzmán Loera, uno de los capos más poderosos en la historia del narcotráfico en México, Iván Archivaldo se ha posicionado como una figura clave dentro de la facción denominada “Los Chapitos”.

¿Cuántos años tiene actualmente “El Chapito”?

Iván Guzmán nació el 15 de agosto de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años de edad. Tras la captura y extradición de su padre, “El Chapito” pasó a ser uno de los líderes principales del Cártel de Sinaloa, junto a sus hermanos Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López.