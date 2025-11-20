García Harfuch señala a “El R1” del CJNG como otro de los autores intelectuales en el asesinato de Carlos Manzo

El Gabinete de Seguridad detuvo a Jorge Armando N., El Licenciado, señalado por ser autor intelectual y uno de los cabecillas de la célula delictiva que asesinó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que ese grupo delictivo estaba vinculado a otro que opera en el mismo estado de Michoacán, afín al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esta detención es un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad”, expuso García Harfuch, y añadió que “las investigaciones continúan”.

Jorge Armando N tenía un chat con Fernando Josué N y Ramiro N, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre. Ellos habían llevado a cabo el homicidio a cargo de Armando N, quien les ordenó colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y monitorear su ruta y horarios.

También fue instructor en el uso de armas de fuego y los sometía a cargos físicos cuando no acataban las órdenes que “El Licenciado” mandaba.

¿Quién es Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”?

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, fue detenido por fuerzas federales de Michoacán; se le acusa del asesinato de Carlos Manzo. Este reveló que su jefe sería Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, pieza clave dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cabe destacar que el R1 tiene vínculos con otros personajes clave de la delincuencia, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del cártel de las cuatro letras, quien es uno de los grandes objetivos de México, así como de gobiernos internacionales.

Sus grandes delitos de “R1″ no quedan solo con el CJNG; junto a sus cuatro hermanos formaron un clan delictivo llamado “Álvarez Ayala”, una célula perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene mayor presencia como generador de violencia en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

¿Quiénes son los Álvarez Ayala y cuál es su relación con el CJNG?

Este grupo delictivo está identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República desde 2012, y se les conoce por coordinar narcobloqueos y generar violencia; su expansión de dominio ha alcanzado territorios de El Mencho en Michoacán y Guanajuato.

El líder era Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, quien fue detenido en 2012 por fuerzas federales y se convirtió en uno de los nombres más importantes de los cárteles. Su detención se llevó a cabo mediante la desmantelación de una de sus casas; sin embargo, debido a la larga duración de los procesos penales, no prosperaron en su contra y Ramón fue liberado en noviembre de 2022.

El clan Álvarez Ayala continúa operando con órdenes de Ramón, alias el “R1”, Rafael, alias el “R2”, así como Roldán y Jesús Santiago Álvarez Ayala.